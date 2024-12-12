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高雄野狗凌晨衝出路面釀3機車「雷殘」 1婦人傷重不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄路竹區大公路今天凌晨傳出死亡車禍。56歲李姓女騎士行經事故路段時，撞擊到一隻野狗，李女倒地後重傷，送醫急救後不治，警方事後逮捕該犬，未裝有晶片，詳細事發原因由交通大隊調查。

湖內警方局指出，李女當時騎機車沿大公路外側車道北往南行駛，行經事故路段時，突然有一隻野狗衝出，李女車頭撞擊野狗後人車倒地。

當時騎在李女後方的曾姓男騎士、蔡姓女騎士，見李女倒地後為了閃避接連自摔，其中蔡女還撞擊到倒地的李女，曾男受輕傷，蔡女則無大礙。

警消獲報後，將李女送往台南市立醫院急救，輕傷的曾男則送岡山秀傳醫院，李女經急救後，因傷勢嚴重宣告不治，曾男則無大礙，蔡女未受傷沒有送醫。

警方事後逮捕肇事野狗，送往動物醫院掃描，確認未裝有晶片，詳細肇事責任由交通大隊分析研判。

李女撞上野狗後倒地，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝
李女撞上野狗後倒地，送醫急救後不治。記者張議晨／翻攝

動物醫院 岡山

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