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千斤頂突失效聯結車頭滑動 基隆修車廠老闆頭變形不治
基隆市中山區光華路一間修車廠陳姓老闆，今天下午2時在修理一輛聯結車時，頭部不慎遭大貨車車頭壓傷，消防人員獲報趕至將人救出，送醫搶救不治。警方調查發現，疑千斤頂突失效，車頭滑動當場壓住陳男頭部，已報請檢方相驗調查。
基隆市消防局今天下午2時13分獲報，中山區光華路一間修車廠有人被壓傷，派遣中山分隊共2車4人前往，2時22分到達現場，將陳姓老闆（60歲）救出，發現頭部已變形，送醫時OHCA（沒有呼吸、心跳），經基隆長庚醫院搶救，下午3時35分宣告不治。
警方到場採證調查，陳姓老闆當時人在聯結車頭下方修車，疑因用來支撐車頭的千斤頂失效故障，導致聯結車車頭滑動往下壓，陳男當場沒有生命跡象，頭部因被重壓變形，千斤頂旁還留有大攤血跡，已報請檢方相驗調查，釐清死因。
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