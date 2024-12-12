千斤頂突失效聯結車頭滑動 基隆修車廠老闆頭變形不治

基隆市中山區光華路一間修車廠陳姓老闆，今天下午2時在修理一輛聯結車時，頭部不慎遭大貨車車頭壓傷，消防人員獲報趕至將人救出，送醫搶救不治。警方調查發現，疑千斤頂突失效，車頭滑動當場壓住陳男頭部，已報請檢方相驗調查。

基隆市消防局今天下午2時13分獲報，中山區光華路一間修車廠有人被壓傷，派遣中山分隊共2車4人前往，2時22分到達現場，將陳姓老闆（60歲）救出，發現頭部已變形，送醫時OHCA（沒有呼吸、心跳），經基隆長庚醫院搶救，下午3時35分宣告不治。