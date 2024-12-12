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影／損失慘重...金門梅山製麵廠發生火警 波及鄰近花店

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金湖車站旁今天下午忽然濃煙密布，車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，疑屋主用傳統火灶升火煮麵，未料人離開現場，火苗不慎引燃一旁木材堆引發大火，且波及鄰近花店，讓花店業者損失慘重，所幸無人傷亡。

今午這場大火濃煙直竄天際，不少金湖街道的民眾都嚇一大跳，消防局接獲通報後，立即派 8 輛消防車及 15 名消防員趕赴現場，經 20 分鐘灌救成功控制火勢，所幸無人傷亡。但大火波及鄰近花店，其準備迎接年節的大批訂單在火災中付之一炬。

金門縣消防局表示，他們在下午 2 時 53 分接獲通報，火警的起火點位於製麵廠廚房，消防隊抵達後，迅速在建築前後布署水線壓制火勢，並使用排煙機與熱顯像儀確保現場無復燃風險後，於下午 3 時 20 分完成救援。

由於火警超大，不但將梅山製麵廠燒毀，還波及鄰近的花店，業者也相當無奈，據了解，他們原本準備迎接年節的大量訂單也被燒毀，損失慘重，火災的起因目前尚由火災調查科進一步釐清中。

消防局提醒民眾，廚房火災風險高，烹飪時務必做到「人離火熄」，日常生活中也應定期檢查電器設備及用電安全，發現異常應及早尋求專業協助。同時，火災發生時請迅速撥打 119 並遠離現場，以利救援進行。

金門金湖車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，疑屋主用傳統火灶升火煮麵，沒想到人離開現場，火苗不慎引燃一旁木材堆，引發大火。記者蔡家蓁／攝影
金門金湖車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，疑屋主用傳統火灶升火煮麵，沒想到人離開現場，火苗不慎引燃一旁木材堆，引發大火。記者蔡家蓁／攝影
金門金湖車站旁今天下午忽然濃煙密布，原來是車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，濃煙直竄天際，相當駭人。圖／民眾提供
金門金湖車站旁今天下午忽然濃煙密布，原來是車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，濃煙直竄天際，相當駭人。圖／民眾提供
金門金湖車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，造成整個工廠付之一炬。記者蔡家蓁／攝影
金門金湖車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，造成整個工廠付之一炬。記者蔡家蓁／攝影
金門金湖車站旁今天下午忽然濃煙密布，原來是車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，疑屋主用傳統火灶升火煮麵，沒想到人離開現場，火苗不慎引燃一旁木材堆，引發大火。記者蔡家蓁／攝影
金門金湖車站旁今天下午忽然濃煙密布，原來是車站旁老字號的梅山製麵廠發生火警，疑屋主用傳統火灶升火煮麵，沒想到人離開現場，火苗不慎引燃一旁木材堆，引發大火。記者蔡家蓁／攝影

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