相揪台北隆乳...2妙齡女今指控術後雙雙洗腎 診所回應了

台中陳姓女子今偕同姓的女性友人控訴，2人今年6月到台北某醫美診所隆乳，術後都出現嘔吐、排黑尿等不適，經就醫發現是急性腎衰竭，質疑麻醉出問題，狀告醫美診所；醫美診所說明，診所未更換麻藥，本案已進入司法，盼司法協助釐清。

陳女、友人，今在律師陪同下在台中開記者會。陳女說，她因隆鼻有成效，今年6月揪陳姓友人先後到這家醫美診隆乳，她是6月1日隆乳，術後出現嘔吐、黑尿、嚴重水腫等不適症狀，不到一周就掛急診，檢查發現是急性腎衰竭，住院1個月洗腎治療，腎功能無法完全回復，需服藥追蹤，還狂掉髮、全身搔癢、緊繃，影響生活。

陳姓友人說，她是6月3日隆乳，術後嘔吐、排黑褐尿等，就醫也發現是急性腎衰竭，住院洗腎後，全身發癢，貧血嚴重，在治療期間發現懷孕，憂心療程會影響胎兒，身心俱疲，工作、生活大受影響。

2人的委任律師說，期間醫美診所有探視、談和解，未料後來態度180度大改變，日前已經提告業務過失傷害，呼籲醫美診所應注重消費者權益，如真有醫療疏失應該負起責任，還消費者公道。

醫美診所也出面召開記者會說明，手術由專業的醫師、麻醉師等醫護人員進行，全程都沒有換麻藥，顧客反應不適後，全程都有聯繫，後續因顧客的律師阻止和顧客溝通，目前已進入司法程序。