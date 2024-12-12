通緝男謊報身分 酒駕拒測狂喊想拉肚子...逮捕歸案再恐遭罰18萬

桃園市一名34歲張姓男子遭通緝，昨深夜騎車行經桃園區三民路因未依規定兩段式左轉遭警方攔下，張男起初謊報身分，還頻頻喊肚子痛想拉肚子，試圖逃離現場，結果警方靠近聞到男子身上濃濃酒味，以酒測棒測試發現有酒精反應，張男堅持拒絕酒測，遭警方查扣車輛及牌照，最高可處新台幣18萬元罰鍰，並依法解送歸案。

昨晚11點40分許，桃園警分局武陵派出所員警於三民路執行取締酒駕勤務時，發現一名機車騎士未依規定兩段式左轉，立即將他攔停。男子自稱姓吳，配合員警盤查身分時並無異狀，但員警聞到他身上有股濃郁的酒味，以酒測棒測試發現有酒精反應，請他配合酒測時，男子卻突然喊肚子痛要上廁所，拒絕配合酒測。

對此員警向他說明配合測試只要1分鐘，他卻與員警糾纏近10分鐘，還說如果拉在褲子裡要員警負責；員警確認他拒測後說明相關規定，最高可處新台幣18萬元罰鍰、當場移置保管車輛且吊銷駕照，3年內不能考領，必須參加道安講習，隨即依程序查扣車輛及牌照，警方再次核對資料時發現男子偽稱他人身分，立即將他帶往附近派出所如廁，經查詢34歲男子姓張，因案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

桃園分局統計，今年截至12月初酒駕死傷126件，跟去年同期酒駕死傷159件比較，酒後駕車死傷件數較去年同期下降33件，下降比率達2成；酒駕違規取締件數則由去年1068件，今年下降為750件，下降比率將近3成，酒後駕車及衍生肇事情形有一定幅度的改善。

警方呼籲，查獲酒駕酒精濃度達0.15mg/l違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照查扣2年，車輛必須移置保管；如酒精濃度超過0.25mg/l以上，除了扣牌，車輛移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速也由原本超速60公里，下修為超速40公里，一旦違規嚴重超速，除了罰鍰外還會吊扣牌照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康