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基隆修車廠老闆修車竟被大貨車頭壓傷 送醫無生命跡象

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區光華路一間修車廠老闆，今天下午2時在修車時，頭部不慎遭大貨車車頭壓傷，消防人員獲報趕至現場，人已被救出，緊急送醫搶救中，到院前沒有呼吸、心跳，警方已到場採證調查。

基隆市消防局今天下午2時13分獲報，中山區光華路一間修車廠有人被壓傷，派遣中山分隊共2車4人前往，2時22分0到達現場，60歲傷已被救出，是該修車車的老闆，頭部已變形，送醫時OHCA（沒有呼吸、心跳），目前在基隆長庚醫院搶救。

據指出，該名老闆是在修車時，不慎遭大貨車車頭壓傷。警方到場發現車頭前方有一滑車，用來讓人滑到車頭下方修理車底，還有散落一些機具，旁邊則有一大攤血，將釐清是否千斤頂設備出狀況，還是其他因素壓傷。

基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝
基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝
基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝
基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝
基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝
基隆某修車廠老闆修車被大貨車頭壓傷，送醫無生命跡象。記者游明煌／翻攝

基隆 老闆 長庚

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