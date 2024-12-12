蚵子寮漁港民眾絆到碼頭纜繩落海 海巡派艇救援
海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所人員今天上午監看海面時，發現一名民眾不慎絆到碼頭纜繩落海，經派遣橡皮艇救援，順利救回落海民眾，幸僅輕微擦傷無大礙。
海巡署南部分署指出，第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所守望人員上午7時許監看海面時，發現漁港西側碼頭一名民眾走路時，不慎絆到碼頭纜繩落海，隨即啟動救援機制，派遣1車1艇5人前往，另同步通報高雄市政府消防局第4大隊梓官分隊及高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所派員協助救援。
安檢所艇組人員抵達現場後，成功將落海民眾救援上艇送回岸上，後續由安檢所人員攙扶至室內，給予保暖衣物及熱茶，經初步檢視意識良好，僅左腳姆指有輕微擦傷。
南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，均可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著「時間即生命，速度即希望」精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言