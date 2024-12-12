有夠離譜！桃園軍用卡車未減速闖紅燈 騎士差點沒命

有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見桃園市龍潭區中正路與龍華路口已變紅燈時，1名騎士停等紅燈時，突然回頭並往右閃，後方1輛軍用卡車立即從內側車道行駛通過，差點撞上騎士，網友直呼太誇張。

有民眾於臉書爆料公社發文寫下，「轉自朋友的行車紀錄，太誇張了吧，桃園龍潭中正路上，第一台車因燈號轉變太快煞不住可以理解，但第二台軍卡紅燈都已經8秒了，還是硬闖過去，騎士就差點被收走。」

只見畫面中已經紅燈，機車騎士停在內側車道停等紅燈，突然回頭立刻往外線移動，後方立刻1輛軍車立即闖紅燈通過，且未見減速情形，差點撞上騎士，真的相當驚險。