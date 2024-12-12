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有夠離譜！桃園軍用卡車未減速闖紅燈 騎士差點沒命

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見桃園市龍潭區中正路與龍華路口已變紅燈時，1名騎士停等紅燈時，突然回頭並往右閃，後方1輛軍用卡車立即從內側車道行駛通過，差點撞上騎士，網友直呼太誇張。

有民眾於臉書爆料公社發文寫下，「轉自朋友的行車紀錄，太誇張了吧，桃園龍潭中正路上，第一台車因燈號轉變太快煞不住可以理解，但第二台軍卡紅燈都已經8秒了，還是硬闖過去，騎士就差點被收走。」

只見畫面中已經紅燈，機車騎士停在內側車道停等紅燈，突然回頭立刻往外線移動，後方立刻1輛軍車立即闖紅燈通過，且未見減速情形，差點撞上騎士，真的相當驚險。

網友也於貼文底下留言，「路上到處都是垃圾駕駛」、「軍卡可能煞車壞了~~不要不信...」、「所謂防禦駕駛除了遵守交通規則外還要學會避免他人可能失常的行為…有時想要好好開車真的滿難的…」、「軍卡欸！ 現在當兵都玩這麼大喔」、「他負責違規，你負責閃的概念..警察認證得，不要大驚小怪的，多的是這種闖紅燈慣犯」。

有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見桃園市龍潭區中正路與龍華路口已變紅燈時，1名騎士停等紅燈時，突然回頭並往右閃，後方1輛軍用卡車立即從內側車道行駛通過，差點撞上騎士，網友直呼太誇張。圖／翻攝自臉書爆料公社
有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見桃園市龍潭區中正路與龍華路口已變紅燈時，1名騎士停等紅燈時，突然回頭並往右閃，後方1輛軍用卡車立即從內側車道行駛通過，差點撞上騎士，網友直呼太誇張。圖／翻攝自臉書爆料公社

爆料公社 紅燈

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