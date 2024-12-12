快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留統一獅隊

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

聽新聞
0:00 / 0:00

疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中22歲林姓男子今上午酒駕開1輛小客車經東區自由路、進德路口，高速飆撞釀1死2傷、波及6車，林呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，目擊民眾發現他身上飄出異味、眼神渙散，懷疑酒駕又毒駕，因林膝蓋受傷目前仍在就醫，警方朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

台中第三分局今上午10點多獲報，林男駕駛小客車經東區自由路三段、進德路，通過路口時高速失控，先是撞上前方左右的賓士車、機車，當場撞飛杜姓男騎士（75歲），杜翁遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路，全身重創送醫仍不治。

林繼續向前波及騎腳踏車的宋姓男子（58歲），把宋撞到顱內出血、腳骨折，目前仍在加護病房搶救中，而遭撞的賓士車黃姓女子（46歲）也身體不適，所幸無生命危險。

監視器畫面也拍下，林男幾乎沒有煞車，高速通過路口飆撞賓士車、機車後，繼續向前衝撞自行車，又波及停在路旁的車輛，一共造成1死2傷，4輛小客車、1輛機車及1輛自行車遭波及。

現場民眾發現，林男撞車後眼神渙散，身上還飄出怪味，懷疑他吸毒後駕車，警方第一時間施以呼氣酒測值驚覺高達每公升0.98毫克，顯然已嚴重超標，是否毒駕將驗尿釐清。

林男肇事後本身膝蓋有超過10公分撕裂傷，目前也送醫治療中，警方已經調閱周邊監視器，並戒護就醫中，將待林男出院後釐清案發原因，朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

毒駕 監視器 自行車

延伸閱讀

台中男酒駕高速猛撞…酒測值0.98 老翁被撞飛死亡3人受傷

民眾黨公布黨代表當選名單 有人因酒駕前科被剔除資格

年終聚餐喝酒不開車 台南市北區11月至今就取締27件酒駕！

苗栗賓士男酒駕大坪頂公墓段撞死行人 印尼女看護魂斷異鄉

相關新聞

有夠離譜！桃園軍用卡車未減速闖紅燈 騎士差點沒命

有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見桃園市龍潭區中正路與龍華路口已變紅燈時，1名騎士停等紅燈時，突然回頭並往右...

疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

台中22歲林姓男子今上午酒駕開1輛小客車經東區自由路、進德路口，高速飆撞釀1死2傷、波及6車，林呼氣酒測值高達每公升0....

影／三重鐵板燒店營業中被潑整桶腥臭穢物 警鎖定嫌犯追緝

新北市三重區1家鐵板燒店，5日晚間9時許報案遭人闖進營業廳潑灑穢物，員警到場發現是腥臭釣魚餌料，但店家聲稱並未與人結怨。...

淡水沙崙男子墜樓 送醫不治

新北市淡水區沙崙路，今天中午12時39分左右發生男子墜樓意外，消防隊趕抵時，男子尚有生命徵象，緊急送往淡水馬偕醫院急救，...

陽明海運營明輪擱淺基隆港口 4拖船救援脫困泊西19碼頭

陽明海運集團所屬的「營明輪」昨晚要進基隆港時偏離航道，後來擱淺於堤口紅燈塔處，該輪前尖艙破裂進水，今天凌晨3時40分，出...

影／桃園警犬隊6犬授階成軍 「一線三爪」緝毒偵爆準確俐落

為加強執行緝毒、偵巡爆裂物等維安勤務，桃園市警察局在不到半年的時間籌備成立警犬隊，今宣告桃園市警犬隊正式成軍，由市長張善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。