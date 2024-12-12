疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

台中22歲林姓男子今上午酒駕開1輛小客車經東區自由路、進德路口，高速飆撞釀1死2傷、波及6車，林呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，目擊民眾發現他身上飄出異味、眼神渙散，懷疑酒駕又毒駕，因林膝蓋受傷目前仍在就醫，警方朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

台中第三分局今上午10點多獲報，林男駕駛小客車經東區自由路三段、進德路，通過路口時高速失控，先是撞上前方左右的賓士車、機車，當場撞飛杜姓男騎士（75歲），杜翁遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路，全身重創送醫仍不治。

林繼續向前波及騎腳踏車的宋姓男子（58歲），把宋撞到顱內出血、腳骨折，目前仍在加護病房搶救中，而遭撞的賓士車黃姓女子（46歲）也身體不適，所幸無生命危險。

監視器畫面也拍下，林男幾乎沒有煞車，高速通過路口飆撞賓士車、機車後，繼續向前衝撞自行車，又波及停在路旁的車輛，一共造成1死2傷，4輛小客車、1輛機車及1輛自行車遭波及。

現場民眾發現，林男撞車後眼神渙散，身上還飄出怪味，懷疑他吸毒後駕車，警方第一時間施以呼氣酒測值驚覺高達每公升0.98毫克，顯然已嚴重超標，是否毒駕將驗尿釐清。

林男肇事後本身膝蓋有超過10公分撕裂傷，目前也送醫治療中，警方已經調閱周邊監視器，並戒護就醫中，將待林男出院後釐清案發原因，朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

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