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陽明海運營明輪擱淺基隆港口 4拖船救援脫困泊西19碼頭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陽明海運集團所屬的「營明輪」昨晚要進基隆港時偏離航道，後來擱淺於堤口紅燈塔處，該輪前尖艙破裂進水，今天凌晨3時40分，出動4艘拖船同時協助才脫困，已安全進港並靠泊西19碼頭，後續相關處理事宜將由船公司辦理。

昨晚11時35分，基隆港航管中心通報營明輪進港時，偏離航道於堤口紅燈塔處，立即派遣3艘拖船出港，協助該輪駛離該處。

但因噸位很大，今天凌晨3時21分，營明輪已確定擱淺於堤口紅燈塔處，引水辦事處登輪協助領港掌握該輪狀況。後來增至4艘拖船在旁協助。引水人發現該輪前尖艙破裂進水，拖船不斷協助嘗試脫困。

營明輪在今天凌晨3時40分在4艘拖船同時協助下成功脫困，原因還待了解。脫困後貨輪順利進入堤口，凌晨4時35分安全靠泊於西19碼頭，後續相關處理事宜將由船公司辦理。

據指出，營明輪為8,626TEU級，採雙重底設計，全船共有九個貨艙，船長333.2公尺；船寬42.8公尺，型深24.5公尺，滿載吃水14.5公尺，載重噸達103,235噸。

陽明海運集團所屬「營明輪」擱淺基隆港口， 4艘拖船救援脫困。記者游明煌／翻攝
陽明海運集團所屬「營明輪」擱淺基隆港口， 4艘拖船救援脫困。記者游明煌／翻攝
陽明海運集團所屬「營明輪」擱淺基隆港口， 4艘拖船救援脫困。記者游明煌／翻攝
陽明海運集團所屬「營明輪」擱淺基隆港口， 4艘拖船救援脫困。記者游明煌／翻攝

基隆港 燈塔 紅燈

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