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影／投資虛擬貨幣正夯 彰化一女被詐團騙走百萬元 聯合警方逮車手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

投資虛擬貨幣正夯，也成為詐騙集團最熱門詐騙手法，彰化縣又有一名婦人誤信假投資平台，數周內交給詐團113萬元資金，直到無法取回本金才發現受騙，詐團又要約她交24萬元，她才報警逮到黃姓車手。

虛擬貨幣投資熱潮讓許多民眾有發財夢，讓詐騙集團有機可趁，彰化警分局最近再偵破一起假投資詐欺案，一名婦人誤入假投資平台，詐騙集團透過精心設計的話術，聲稱投資虛擬貨幣市場波動小、收益穩定，且保證短時間內可獲高額回報，讓婦人誤信，短短數周內共提領113萬元投入。

詐團還提供以假亂真的「代購數位資產契約」，契約顯得非常正式，寫上包括商品名稱「VSDT」等專業名稱，還附有雙方簽署欄位，更加入「不可抗力條款」與「防洗錢規定」，營造專業且安全假象，更以「限時優惠」或「稀缺投資機會」為由，誘使受害人需迅速決定，來不及驗證文件真偽。

直到婦人想領回所賺的收益，詐團卻開始以各項藉口拖延，婦人才知受騙報警，詐團還要再騙婦人再交付24萬元投資，婦人配合警方，和車手約在彰化市某超商面交現金，警方當場查獲黃姓(30歲)車手，及查扣假投資契約和金融卡等犯案工具，將黃嫌移送法辦。

鹿港鎮最近也成功攔阻一起疑似詐騙案，一名女子認識一名鄭姓男網友，鄭男甜言蜜語要女子拿錢出來投資，女子欲臨櫃匯款396萬元，被行員發現有異通知警方，鹿港派出所巡佐蔡國順、警員葉世欽即前往詳細詢問，一開始陳女不願說明匯款原由，僅向員警稱是要做購屋轉投資之用。

警方查證後發現鄭男並無成立任何公司行號，此筆交易是私下交易，且未給女子簽立合約書及擔保人，詐騙風險極高，在員警苦口婆心勸說下，女子才決定取消匯款，保下自己的血汗錢。

彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，因而配合警方和車手再約超商見面取款，而逮到車手。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，因而配合警方和車手再約超商見面取款，而逮到車手。圖／警方提供
鹿港派出所員警最近也即時攔阻一名女子匯款396萬元給男網友。圖／警方提供
鹿港派出所員警最近也即時攔阻一名女子匯款396萬元給男網友。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，詐團還以很正式的「代購數位資產契約」取信被害人。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，詐團還以很正式的「代購數位資產契約」取信被害人。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙集團

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