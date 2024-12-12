影／桃園警犬隊6犬授階成軍 「一線三爪」緝毒偵爆準確俐落

為加強執行緝毒、偵巡爆裂物等維安勤務，桃園市警察局在不到半年的時間籌備成立警犬隊，今宣告桃園市警犬隊正式成軍，由市長張善政親自揭牌、授徽，並授予每隻警犬象徵通過三階段測驗的三級犬階。

桃園市警犬隊由6名領犬員及6隻警犬組成，並由隊長翁玉濠率領；今年3月舉辦訓犬員招募，從上百名警力挑選出6名菁英，錄取率僅4%，再經過嚴格培訓、動保講習等受訓，才能正式成為專業領犬員。

翁玉濠指出，目前犬隊的犬隻年紀落在1歲到3歲間，每隻警犬最多可服役4年到7年，平時每天的訓練分早晚，約上午8點由訓犬員帶領警犬練習服從、搜索等任務，下午時再針對不足的地方加強，每個領犬員按照進度加強訓練，沒有統一課表。

目前桃園市警犬隊為六都中繼新北市、台中市第三個成立警犬隊，未來會依照勤務緝毒、偵爆，目前緝毒犬為憨吉、布丁及Doha，偵爆犬為Hoya、Coco及蒟蒻，6隻警犬品種皆為拉不拉多。

6隻警犬已在2024國慶大典、桃園青埔棒球場大型演唱會及警察局辦理雷霆除暴專案擴大臨檢等勤務嶄露頭角，犬隊正式成軍後第一個大型勤務為跨年五月天演唱會，未來也將陸續投入2025台灣燈會及桃園市各項大型活動，協助緝毒偵蒐及反恐防爆等治安維護工作，確保各項活動順利、安全。

其中一名訓犬員吳宥彤與警犬Coco為搭檔，她說過程中最困難的是Coco相較其他警犬比較慢熟，所以要先讓牠信任自己，第一步是最困難的，但Coco也算是所有警犬中最溫馴、最乖的，經過時間相處現在已經相處得很好，同時很感謝新北市、台中市警犬隊的協助訓練。

桃園市警犬隊今在成軍典禮現場安排了精彩的服從、毒品搜索及爆裂物偵檢演練，由市長、局長及檢察長指定毒品及爆裂物嗅源的藏匿位置，警犬馬上就能精確辨識正確位置，讓在場來賓驚呼連連，大讚半年內就能有如此好的成效，彰顯警犬隊平日訓練的紮實；另外，2025年市警局的形象月曆，也由警犬隊擔任形象大使，展現警犬的英姿、帥氣與親和等不同風貌。