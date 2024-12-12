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高雄廟宇遶境轎班不爽家將班雙方起衝突 警急卡位叫支援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，維持秩序的警力卡位當「和事佬」，為避免衝突擴大，急叫支援警力，後警方將最火爆的2男帶回查辦。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一段影片，指鳳山市某廟宇遶境時，2名男子不明原因衝突互嗆，員警隔在雙方中間勸阻，影片裡即使雙方已被5、6名員警架開，但其中一名男子仍隔空對著遠方的男子嗆「你是在譙我大仔嗎？」。

轄區鳳山警分局警方指出，廟宇遶境衝突發生在8日晚間9時許，當時廟方轎班人員莊姓男子（21歲）不滿家將班人員王姓男子（24歲）甩動神像時動作過大，導致上下神轎發生碰撞，雙方起口角肢體衝突。

警方為避免衝突擴大，告誡在場人員勿有圍觀或違法情事，將王、莊2人帶返所查處；警詢後，依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人未成傷」函請裁罰。

高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區某廟宇8日晚間9時遶境行經文殿街與文西街口時，轎班人員不滿抬神像的家將班甩轎動作太大致發生碰撞，雙方起衝突互嗆，現場員警當「和事佬」勸阻。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

神轎 遶境

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