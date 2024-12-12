台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

案發現場。記者曾健祐／翻攝

台中市東區自由路今上午10點多傳出嚴重車禍，林姓男子酒駕高速衝過自由路、進德路口，與前方的賓士車、機車追撞，再波前方1輛自行車，釀騎機車的7旬老翁被撞飛死亡，58歲自行車騎士搶救中，林酒測值高達每公升0.98毫克。

台中第三分局初步調查，林姓男子（23歲）今上午10點多開車經東區自由路、進德路口時，高速通過疑似想鑽前方賓士車、機車的縫隙，卻直接撞上前方兩車。

因撞擊力道過大，位於右側騎機車的75歲老翁整個人被撞飛，摔在柏油路上全身嚴重創傷，送醫不治；林男又向前衝再撞到騎腳踏車的58歲男子，造成男子重傷送醫搶救中。

警方到場對林男施以酒測，驚見他呼氣值高達每公升0.98毫克，已遠遠超過0.25門檻，顯然是嚴重酒駕釀禍，林男撞車後本身膝蓋受傷，全案朝公共危險罪嫌偵辦中。

台中市消防局今上午10點47分獲報，東區自由路三段242號前有車禍，報案人表示1輛汽車失控連撞，指派東英、中區分隊、大誠等分隊，出動4輛救護車、8名消防員到場搶救。

消防指出，現場一共4人受傷，1名70多歲男子男嚴重創傷、1名50多歲男子失去呼吸心跳、1名46歲女子多處外傷，還有1名20多歲男子膝蓋受傷。

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