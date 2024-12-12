快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

台65預拌混凝土車突變換車道 2小車被撞…1輛還翻了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區台65快速道路今天上午傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道肇事，導致汽車1輛側翻，另1輛遭追撞，交通嚴重打結。據了解，3車駕駛人均無酒駕，警方將調閱監視器影像釐清相關肇事責任。

新北市板橋警方今天上午10時許獲報，板橋區台65線快速道路約7.98公里處，由新莊往土城方向發生車禍事故，員警獲報到場了解，發現王姓男子（34歲）駕駛拌混凝土車行經該處時，疑似欲從內側車道變換往中線車道，不慎擦撞右前方倪姓男子（39歲）所駕駛汽車，導致汽車當場側翻，拌混凝土車仍持續往前再撞上前方吳姓男子（24歲）所駕駛汽車，因占據兩線車道導交通嚴重受阻。

據了解，這起車禍無人員受傷，3名駕駛人酒測值均為零，但無辜遭波及的吳男因先前酒駕已遭吊銷駕照，汐止交通分隊員警依交通事故程序處理，現場已於上午11時許已排除事故，交通恢復順暢，警方也將調閱監視器影像釐清肇事責任。

新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝

交通事故 車道

延伸閱讀

3警控女科長霸凌逾5成請調　新北警：調查完畢查無事實

新北鶯歌建國廣場斥資780萬元整修 年底前啟用

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

相關新聞

捲博弈案最美董座徐培菁…控妹婿警遭局長霸凌 本尊說話了

前媒體人徐培菁捲入九州博弈集團案，昨筆記曝光，點名台中市警察局長李文章霸凌在台中市警局工作的妹婿降職。李文章今回應，曾姓...

影／三重鐵板燒店營業中被潑整桶腥臭穢物　警鎖定嫌犯追緝

新北市三重區1家鐵板燒店，5日晚間9時許報案遭人闖進營業廳潑灑穢物，員警到場發現是腥臭釣魚餌料，但店家聲稱並未與人結怨。...

影／投資虛擬貨幣正夯 彰化一女被詐團騙走百萬元 聯合警方逮車手

投資虛擬貨幣正夯，也成為詐騙集團最熱門詐騙手法，彰化縣又有一名婦人誤信假投資平台，數周內交給詐團113萬元資金，直到無法...

影／桃園警犬隊6犬授階成軍 「一線三爪」緝毒偵爆準確俐落

為加強執行緝毒、偵巡爆裂物等維安勤務，桃園市警察局在不到半年的時間籌備成立警犬隊，今宣告桃園市警犬隊正式成軍，由市長張善...

影／疑不滿被多次檢舉違停 新北男持鐵棍打人洩憤遭送辦

新北市包姓男子疑不滿汽車違停遭單姓男子檢舉，昨晚狹路相逢，包男涉嫌持鐵棍毆打單男洩憤，導致單男手腳紅腫受傷，於單男未提傷...

汐止汐萬路透天厝傳火警一樓燒至二樓 現場濃煙密布

新北市汐止區汐萬路2段一棟4層樓透天厝1樓今天11時24分傳出火警，現場濃煙密布，初步確認屋內無人受困，火勢於中午12時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。