台65預拌混凝土車突變換車道 2小車被撞…1輛還翻了

新北市板橋區台65快速道路今傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道，導致汽車1輛側翻另1輛遭追撞，交通嚴重打結。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區台65快速道路今天上午傳翻車意外，疑預拌混凝土車突然變換車道肇事，導致汽車1輛側翻，另1輛遭追撞，交通嚴重打結。據了解，3車駕駛人均無酒駕，警方將調閱監視器影像釐清相關肇事責任。

新北市板橋警方今天上午10時許獲報，板橋區台65線快速道路約7.98公里處，由新莊往土城方向發生車禍事故，員警獲報到場了解，發現王姓男子（34歲）駕駛拌混凝土車行經該處時，疑似欲從內側車道變換往中線車道，不慎擦撞右前方倪姓男子（39歲）所駕駛汽車，導致汽車當場側翻，拌混凝土車仍持續往前再撞上前方吳姓男子（24歲）所駕駛汽車，因占據兩線車道導交通嚴重受阻。