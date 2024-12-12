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小獼猴帶鏈脫逃逛大街、溜進辦公室 桃園農業局誘捕野放

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園在地粉團PO出1隻獼猴在高鐵下方路口活動，還跳到等綠燈的汽車後視鏡不怕生。農業局表示，昨天接到通報後，從蘆竹區一路往大園區追蹤，最後掌握獼猴進入一家公司，在辦公室順利誘捕這隻未成年的獼猴，交由合作的動保團體後已經完成野放。

「桃園爆報二」粉團成員自動PO出這隻獼猴在高鐵高架軌道下方的南青路、富昌街口活動的畫面，可以清楚看見獼猴跳上一輛汽車駕駛座外的後視鏡，似乎期待進車裡或有人餵食，畫面PO上粉團以後，引起不少迴響。

市政府動保處還有199市民服務專線，都接到民眾通報獼猴在高鐵下方活動的消息，農業局隨即派員追查獼猴行蹤，一開始到南青路現場的時候已經看不到這隻獼猴，有民眾說獼猴往大園方向走，接著又有通報，顯示大園區高鐵北路三段一帶有人看見獼猴。到了中午，農業局人員依據通報，掌握獼猴跑進大園區高鐵北路三段某公司，進到辦公室完全不怕生就大剌剌的坐著、站著活動，讓員工驚訝。

農業局和動保人員趕過去的時候獼猴還在，於是用食物誘捕，獼猴也乖乖地進籠子。這隻獼猴健康無虞，帶回安置之後經獸醫師評估情況良好，當天已經野放。

農業局表示，這是獼猴脖子有項鍊，不排除有人飼養，這是違法的行為，台灣獼猴是農業部公告禁止飼養的動物，如有違法飼養情事，可依據動物保護法處第26條規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。另外，針對野生動物進入民宅或公司等非大自然環境，已經訂定處理標準作業程序，以誘捕為優先，如有必要再以麻醉方式捕捉，以兼顧動物生命及人員安全。

猴子大剌剌進辦公室，有人在也不怕。圖／農業局提供
猴子大剌剌進辦公室，有人在也不怕。圖／農業局提供
一隻台灣獼猴在桃園高鐵下方道路活動，還跳上汽車的後視鏡。（圖片來源／桃園爆報二）
一隻台灣獼猴在桃園高鐵下方道路活動，還跳上汽車的後視鏡。（圖片來源／桃園爆報二）
農業局表示這是獼猴未成年，脖子有鏈條。圖／農業局提供
農業局表示這是獼猴未成年，脖子有鏈條。圖／農業局提供

動物 台灣獼猴 高鐵

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