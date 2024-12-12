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高雄知名刈包店等太久...男客三字經飆罵店員2分鐘 情侶抱不平起衝突
趙姓男子昨天傍晚到高雄市苓雅區自強三路知名刈包店買刈包，疑因等太久忍不住怒氣罵工作人員，還夾帶「三字經」，許姓女子與呂姓男友替店家抱不平，許女拿起手機錄影和趙男起口角，雙方起肢體衝突，警方趕抵將3人帶回，事後彼此互告傷害。
位於自強三路的知名刈包店每到營業時刻，有不少饕客光臨，昨天傍晚5時許，趙姓男子（53歲）到店買刈包，疑因不滿等太久，在店外罵工作人員，當時已進入店內消費的許姓女子（29歲）及呂姓男子（29歲）聽到趙男對工作人員大小聲，於是和趙男理論。
許女在Threads發文，指自己有雞婆個性，當時自己還帶著車禍的傷，但見到趙男對工作人員罵三字經長達2分鐘，仍拿手機對趙男錄影，希望趙停止謾罵，並將腳踏車移走，結果趙男一直靠過來，還用腳踏車撞她的傷口，男友也被撞到胸口紅腫。
轄區苓雅警分局警方獲報趕抵，將雙方帶回偵辦；趙男對許、呂2人提出傷害、恐嚇告訴；許女等2人對趙提出傷害、妨害名譽告訴，警詢後，全案函送高雄地檢署偵辦。
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