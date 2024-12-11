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嘉義男涉嫌推倒母親送醫10天後不治 檢聲押地院認無羈押必要

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市莊姓男子日前與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後沒有理會，陳婦被路人發現送醫10天後不治；檢警相驗有外傷，今天解剖；嘉義地檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押，地院認無羈押必要駁回。

嘉義地院表示，莊男坦承客觀犯行，且有卷附證述、監視器錄影光碟及截圖等事證可佐證，已有具體事證合理可認被告疑有殺害直系血親尊親屬的不確定故意，涉犯刑法第272 條曁第271 條第1 項之殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。

法院審酌，就主觀犯意有所爭執，相關證人都是鄰里或親屬，莊男接觸證人機會偏高，且是最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認其有勾串證人之虞，有羈押原因。

但法院認為，斟酌已有監視器錄影畫面及被害人相驗解剖報告等書物證可資佐憑，而且相關證人就案發前所聽聞的爭吵情況，經製作訊問筆錄完畢，與莊男雖然是鄰里或親屬關係，但是都不是當場見聞事發過程的目擊證人，雖然有可能勾串，但衡酌莊男人身自由及影響本案發現真實能性後，依比例原則權衡，認為沒有羈押必要。但不得對相關證人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為。

65歲陳婦於今年11月28日凌晨4點19分，被發現倒臥住家門口，路過民眾通報119，由救護車送醫急救，直到12月7日上午宣告不治，嘉義市警方報請檢察官相驗。

檢警相驗，陳婦身體有外傷，今天解剖，但仍要待相關化驗結果釐清死因；警方調查，莊男11月28日凌晨曾與母親起爭執，並在路邊動手推倒母親未加理會；警方依涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，檢察官複訊後向法院聲請羈押。

嘉義男涉嫌推倒母親不顧，母送醫10天後宣告不治，檢方向法院聲押，法院認無羈押必要駁回。圖／資料照片
嘉義男涉嫌推倒母親不顧，母送醫10天後宣告不治，檢方向法院聲押，法院認無羈押必要駁回。圖／資料照片

嘉義 母親

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