高雄婦人騎車突逆向撞進施工民宅 傷重送醫急救中

高雄53歲潘姓女子今天下午4時許騎乘機車，行經茄萣區濱海路一段時，不明原因突然騎入逆向車道，最後衝入一處施工中民宅後倒地，警消到場後，潘女傷勢嚴重，被送往台南市立醫院接續救治，車禍波及在場另名工人，幸僅受輕傷。

警方表示，今天下午4時許，潘女騎機車沿濱海路一段往南行駛，行經事故路段時，卻闖入逆向車道，潘女機車一路直行，衝入一間施工中的民宅，撞倒路邊曬衣架及花盆後波及施工工人才停下。

警方獲報後到場，潘女全身染血，傷勢嚴重，意識不清，救護人員抵達後持續急救，並就近送往台南市立醫院，另名遭波及的工人則受擦傷，另送台南新樓醫院。

因潘女仍未脫險，警方尚無法釐清她逆向原因，現已調閱周邊監視器調查，事故原因待釐清。 潘女騎車突然逆向撞進民宅，現仍在急救中。記者張議晨／翻攝