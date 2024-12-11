北市萬大路民宅火警2人獲救 疑拖板車燃燒釀禍
北市萬華區萬大路某民宅今天發生火警，警消派大量人車馳援滅火，並進行交通管制，火勢於半小時內撲滅，現場救出2名男性住戶，2人因嗆傷送醫治療，疑為門前拖板車起火釀禍。
北市警消下午4時28分獲報，指萬華區萬大路某民宅1樓起火，獲報後立即出動指揮車4輛、消防車17輛、救護車4輛和65人到場灌救，並救出2樓住戶67歲男子和3樓住戶81歲老翁，2人都有吸入性嗆傷，隨即送醫治療，火勢於下午4時50分撲滅。
經查現場為3層樓高的住宅建物，起火點位於1樓，燒損電動拖板車及雜物，燃燒面積約2平方公尺，疑為停放1樓的拖板車起火釀禍，詳細原因仍待後續調查釐清。
受到火警影響，警方針對萬大路往環河南路平面車道進行管制，直到晚間6時解除，車流恢復正常通行。
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