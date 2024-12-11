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台中父拿BB槍射女兒？ 警：徒手毆打釀傷、協調社工安置少女

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市薛姓男子昨晚在北屯區住處，疑似持BB槍射擊16歲女兒的大腿，警方到場後，發現少女有受傷，少女表示，傷勢是父親徒手毆打造成，沒有發現所謂BB槍，因少女持有保護令，警方認定薛男已違反保護令，將薛送辦後，協調社工安置少女。

第五警分局在昨天晚間9時許，接獲社會局家防中心林姓社工通報，指稱保護令申請人薛姓少女（16歲）疑遭父親以持BB槍射擊，警方獲報到場，由消防局救護人員對少女檢查，少女身上有擦挫傷。

經員警在場詢問少女，少女回應，身上的擦挫傷是其薛姓父親（61歲）徒手毆打所為，警員在場未發現有報案所稱的槍彈。

因少女持有台中地院民事通常保護令，薛父行為顯已違反保護令，警方依現行犯逮捕移送台中地檢署偵辦，另協調社工妥善安置少女。

第五警分局強調，家庭暴力不僅是刑事犯罪，更可能對受害者身心造成深遠影響，根據家庭暴力防治法規定，違反保護令者將依法嚴辦。若民眾或身邊親友遭遇類似情況，請立即撥打110報案或尋求113保護專線協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市北屯區少女昨晚遭父親毆打，警方獲報後，將少女父親依違反保護令送辦。示意圖／本報資料照片
台中市北屯區少女昨晚遭父親毆打，警方獲報後，將少女父親依違反保護令送辦。示意圖／本報資料照片

保護令 家庭暴力 社工

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