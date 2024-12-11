南投周末夜中寮飆車跑山 合歡山瘋夜衝…警方出手了
縣道139號車聚出遊的熱點，南投中寮居民反映近期周末深夜常有飆車競速，部分改裝車更是噪音擾人，妨害安寧，警方鎖定周末執行專案封路攔截取締；另針對合歡山武嶺地區假日凌晨塞車，將啟動實施移動測速照相，加強取締違規停車。
縣道139號北起彰化市，南至南投鹿谷，是中部知名景觀公路，不少車聚愛好者會揪團出遊，更因部分路段彎道多，也成車聚飆速的熱點；南投中寮居民反映，近期周末深夜常有車隊通過，其中不乏改裝車，噪音擾人清夢，嚴重妨害安寧。
由於，投139縣中寮段周末深夜常有飆車競速情形，地方不堪其擾，警方上周末2天深夜執行「防制危險駕車暨取締改裝噪音車」專案勤務，鎖定永平路實施封閉，透過「口袋戰術」成功包夾攔截圍捕，發現改裝噪音車、偽造車牌等違規。
草屯警分局表示，8日凌晨1時許發現車隊行經永平路，立刻以巡邏車前後包圍，經確認是車聚跑山，其中1輛車懸掛偽造車牌，除依使用偽造號牌行駛開罰，更因涉嫌行使偽造特種文書罪，將車主送辦，另2輛疑改裝排氣管通知環保驗車。
此外，合歡山武嶺地區近期有大量遊客夜衝上山，衍生違規停車、危險或疲勞駕駛行為，縣警察局交通隊與仁愛分局將編排警力於深夜及日間重點時段，實施移動測速照相取締，強化速度管理及防制危險駕駛，並預先規畫警力加強取締違停。
縣警局交通隊表示，武嶺停車場常因遊客過多，車流量滿載，造成部分遊客心存僥倖，將車輛違停紅線影響交通，未來該停車場滿載時，將強制引導車流至合歡山遊客中心停車場，彈性交通疏導分散車潮，以避免武嶺地區的交通壓力升高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言