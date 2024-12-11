假投資真詐騙！彰化縣上月獲報259件 被騙達3.5億多元

彰化縣警察局11月共受理765件詐欺案，其中，投資詐騙259件占34%，財損金額達3億5528萬元占總財損的70%，警察局長陳明君提醒民眾，「天下沒有白吃的午餐，也沒有穩賺不賠的投資」，必須小心注意，警方也會列入打擊犯罪的重點目標。

陳明君今天透過打詐儀表板，說明彰化縣上月轄內詐騙現況，彰化縣每10萬人口數統計，全縣受理件數及財損數均低於全國22縣市平均，其中平均受理詐欺案 62.2 件，全國排列第 14，平均財損金額約4126.9 萬元，全國排第13，顯示彰化縣治安維持平穩。

陳明君說，彰化警方在11月受理765件詐欺案中，投資詐騙259件占總件數34%、財損金額3 億5528 萬元占總財損達70%為最大宗；另有7件傳統吸金及52件借貸糾紛，財損約1億3279萬元。

如依行政區統計，受理件數最多的6個行政區，依序為彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、溪湖鎮及福興鄉；財損金額最多依序則為彰化市的1億6845萬元，其中2件為澳豐基金吸金案共3993萬元，其次是員林市、溪湖鎮、福興鄉、鹿港鎮及花壇鄉。

陳明君並說明警察局在11月18日至11月29日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」的12天成果，共查獲詐欺集團56件，逮到295名詐欺犯，另查扣汽車、現金及扣押金融帳戶存款等總計價值3646萬餘元。

這段期間，包含本局北斗分局與刑事局電信偵查大隊偵破以假交友投資方式，詐騙美國、加拿大地區華人的電信詐欺話務機房案，及刑事警察大隊等單位查獲外籍車手8人，分別是越南、澳門、馬來西亞籍。

陳明君說，詐騙集團利用網路社群平台投放「低風險、高報酬」廣告，吸引民眾加入下載假的投資APP或網站後，會先給予民眾帳面上小額獲利，要求被害人持續加碼投資，若被害人表示已無其他積蓄，詐騙集團還會要求被害人以抵押房子或土地的方式來籌措資金，甚至找來假的借貸公司或是代書，在放款過程中，收取高額利息或誘騙被害人將不動產過戶，最後被害人不但存款被騙光，可能連房產都會被騙走，並背負高額貸款。民眾有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。