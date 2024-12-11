影／北市義交執行公務 工程車不滿被攔竟下車叫囂攻擊…誇張畫面曝

台北市交通義勇警察大隊的唐姓義交，日前在中山區國道南下匝道站交通崗，攔下一輛欲違規左轉的工程車，沒想到被對方惡意徒手攻擊，秘錄器還被拍打在地，最後開車揚長而去。唐姓義交氣的至派出所提告妨害公務、恐嚇等4罪，警方依法通知涉案人到案說明，並依違規事實製單舉發。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文指控「是警車還是救護車，有這麼緊急！？」指出4日晚上6點多，一名義交在松江交流道管制車道，一輛黃色工程車硬闖，攔下後竟然遭惡意攻擊、推擠毆打。

根據影像可見，該輛黃色工程車的右前座駕駛不滿被攔，下車頤指氣使，還用胸膛推撞義交、徒手攻擊，最後不顧管制揚長而去，氣焰十分囂張。