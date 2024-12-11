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影／7旬男駕車撞電動代步車後肇逃 獨留8旬翁傷重送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

73歲李姓男子今日上午駕車行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車，造成葉男傷重送醫，有生命危險。事後李男竟直接開車逃逸，警方循線找到李男，訊後移送法辦。

里港警分局於今日10時20分接獲報案，高樹鄉華光路發生一起肇事逃逸交通事故。當時李男駕車由西往東方向行駛，高速擦撞前方由42歲許男駕駛的自小客車，接著又衝撞上路邊正騎乘電動代步車的85歲葉男，並波及2台停於路邊的車輛。

肇事後李男竟未留在現場處置，駕車逃逸；遭大力撞擊的葉男傷重，包括頭部及肢體外傷，有生命危險，緊急送往旗山醫院治療。警方事後循線找到李男，並針對3方駕駛進行酒測，均無酒駕。警方訊後，將李男依肇事逃逸罪移送屏東地方檢察署偵辦。

里港警分局呼籲，駕駛人如發生交通事故，務必留置現場並通知警方及救護人員到場處置，避免觸犯公共危險肇事逃逸罪。

73歲李姓男子今日上午行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車。圖／記者潘奕言 翻攝
73歲李姓男子今日上午行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車。圖／記者潘奕言 翻攝
73歲李姓男子今日上午行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車。圖／記者潘奕言 翻攝
73歲李姓男子今日上午行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車。圖／記者潘奕言 翻攝

交通事故 屏東縣

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