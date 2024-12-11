聽新聞
0:00 / 0:00
影／7旬男駕車撞電動代步車後肇逃 獨留8旬翁傷重送醫
73歲李姓男子今日上午駕車行經屏東縣高樹鄉華光路段時，因不明原因擦撞前方自小客車後，又高速撞擊路邊由85歲葉男騎乘的電動代步車，造成葉男傷重送醫，有生命危險。事後李男竟直接開車逃逸，警方循線找到李男，訊後移送法辦。
里港警分局於今日10時20分接獲報案，高樹鄉華光路發生一起肇事逃逸交通事故。當時李男駕車由西往東方向行駛，高速擦撞前方由42歲許男駕駛的自小客車，接著又衝撞上路邊正騎乘電動代步車的85歲葉男，並波及2台停於路邊的車輛。
肇事後李男竟未留在現場處置，駕車逃逸；遭大力撞擊的葉男傷重，包括頭部及肢體外傷，有生命危險，緊急送往旗山醫院治療。警方事後循線找到李男，並針對3方駕駛進行酒測，均無酒駕。警方訊後，將李男依肇事逃逸罪移送屏東地方檢察署偵辦。
里港警分局呼籲，駕駛人如發生交通事故，務必留置現場並通知警方及救護人員到場處置，避免觸犯公共危險肇事逃逸罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言