台南柳營路口休旅車與轎車擦撞起火 3人輕傷送醫

台南市柳營區今中午發生休旅車與轎車擦撞，其中休旅車失控還撞上中央分隔島起火，轎車失控撞上路樹，車禍共2車共3人受傷送醫，幸均無生命危險，詳細原因與責任歸屬警方調查中。

事故地點在柳營區義士路二段太康綠色隧道附近一處路口，時間約中午12點44分，初步調查，66歲李姓男子開著休旅車轉彎時與轎車駕駛60歲蔡男不明原因擦撞，現場發出巨大撞擊聲，休旅車還推撞至中央分隔島起火，轎車則撞上路旁路樹。

台南市消防局獲報，緊急調派柳營等消防分隊2車5人趕往，下午1點5分控制火勢，1點20分撲滅，也將李男及蔡男及同車的50歲謝女送往柳營奇美醫院救治。