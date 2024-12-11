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玉山山域事故再加1 71歲山友南二段摔傷直升機救人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

玉山國家公園11天內發生9件山域事故，今天上午南二段八通關古道，又有李姓山友摔落邊坡，南投縣消防局申請直升機成功將人救出。但山域事故頻傳，消防人員疲於奔命，再次提醒山友，登山前務必做好規畫和風險評估再入山。

南投縣消防局勤指中心今天上午9時36接獲報案，1支10人登山隊12月6日由台東縣向陽入山，走南二段，預計12日由南投縣東埔下山。今天上午行經八通關越嶺古道時，李姓山友（男，71歲）不慎摔落邊坡，造成左手骨折、頭部撕裂傷、身體多處挫傷，無法行走，由陳姓領隊以電話向消防局求救。

南投縣消防局第三大隊接獲通知後，立即調遣玉山分隊及群呼義消組隊待命，但救難人員入山至八通關古道，徒步行走至時耗時一天以上。因為李姓山友有多處外傷且年紀較大，為爭取救援時效，消防局申請空勤直升機協助救援。

由登山隊陳姓領隊及協作以攙扶背負方式，先將李姓山友送到八通關小營地吊掛點，空勤直升機在12時14分成功吊掛傷患，並送往消防署竹山訓練中心，由救護車送往竹山秀傳醫院治療。

南投縣消防局提醒山友，登山前應進行事前規畫並做好風險評估，結伴成行並隨時留意路況，如發生緊急情況，立即撥打119求助，冷靜提供準確位置以便救援人員盡速抵達。

李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供
李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供
李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供
李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供
李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供
李姓山友在八通關越嶺古道摔傷，空勤直升機吊掛後送就醫。圖／南投縣消防局提供

南投縣 山友 玉山國家公園

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