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影／女車友指控警察刻意衝撞 新北警：改裝車深夜沒開燈才釀意外
新北市蘆洲警分局有1輛巡邏車，今天凌晨在八里區取締噪音車時，與1輛未開燈的改裝機車發生碰撞，造成20歲騎士摔裂鎖骨，事後有車友在網路貼文指控警察刻意撞車。警方出示相關影像，說明是因為機車沒開燈才釀成意外事故。
據了解，八里地區深夜常有改裝過的噪音車輛，成群結隊妨害安寧，居民不堪其擾多次檢舉，警方不定期執行專案取締勤務。
蘆洲警分局交通組巡官林宏凌指出，110今天凌晨接獲報案，指稱八里區中華路出現噪音車，警方即派員前往攔車稽查，並在周邊加強巡邏。其中1輛巡邏車停在中華路、荖阡坑路口守望。
到了凌晨3時許，巡邏車後方發現有機車自林口往八里方向快速駛近，員警等2輛機車通過之後，打算從後方尾隨。巡邏車由路旁駛向車道時，後方出現第3輛機車未開車燈，撞上巡邏車左前車頭，接著又有第4輛機車繞過撞擊現場，衝進逆向車道快速逃離。
20歲林姓騎士摔倒後，由救護車送往淡水馬偕醫院，診斷出左肩鎖骨骨裂，固定後返家休養，他留在車禍現場的機車，明顯改裝排氣管。駕駛巡邏車的28歲洪姓警員，撞擊後頭暈、肩痛，至新北市立三重醫院檢查，沒有大礙。
事後有1名女性車友，在Threads貼文指控警察刻意撞車，她說事發之前和朋友共2輛機車剛剛被攔檢，因為合格而被放行，後來停在加油站旁邊抽菸，目擊車禍過程。
她還貼出警方原本想追的機車的行車記錄器畫面，影片中可看見林姓男子沿途騎機車都沒開車燈。
蘆洲警分局說明，巡邏車從路旁起步切入車道時，有依規定開啟車頂警示燈，並打方向燈，是因為林男的機車速度較快且未開啟車燈，才會發生碰撞。整起事故由林口警分局交通分隊負責調查，機車騎士不依規定使用燈光等交通違規，將依法告發。
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