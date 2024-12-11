影／台南永康文創工作室起火 大量濃煙火焰竄1人受傷

台南市永康區今天下午1點許傳出某文創工作室火警，現場堆放大量壓克力易燃物火勢一發不可收拾，大量濃煙竄出全面燃燒，台南市消防局消防局3梯次調派消防人員、車輛馳往，初步調查，4名員工都逃出，其中1人手指割傷，火勢在下午1點32分撲滅。

消防局119勤務中心是今下午1點6分獲報，永康區洲尾街壓克力裝潢加工廠竄出火煙，鹽行消防分隊途中發現大量濃煙竄出還有明火，消防局獲報緊急前後增派3梯次鄰近永康、歸仁、大灣、新市等消防分隊趕往，也緊急調派南科消防機器人加入灌救，共出動25車、71名消防人員投入灌救。