聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南永康文創工作室起火 大量濃煙火焰竄1人受傷
台南市永康區今天下午1點許傳出某文創工作室火警，現場堆放大量壓克力易燃物火勢一發不可收拾，大量濃煙竄出全面燃燒，台南市消防局消防局3梯次調派消防人員、車輛馳往，初步調查，4名員工都逃出，其中1人手指割傷，火勢在下午1點32分撲滅。
消防局119勤務中心是今下午1點6分獲報，永康區洲尾街壓克力裝潢加工廠竄出火煙，鹽行消防分隊途中發現大量濃煙竄出還有明火，消防局獲報緊急前後增派3梯次鄰近永康、歸仁、大灣、新市等消防分隊趕往，也緊急調派南科消防機器人加入灌救，共出動25車、71名消防人員投入灌救。
據查，現場廠房70坪大，火勢凶猛，所幸當時4名員工均已順利逃出，過程中一名男員工手指割傷無大礙，消防人員持續投入防護與惡火搏鬥，約1點20分控制火勢，1點32分撲滅，火警原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言