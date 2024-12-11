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影／驚險！嘉義中埔交流道路口車禍 機車男險遭水泥車撞輾

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔交流道旁路口今早10點多發生驚險車禍，石姓男子騎機車疑未注意路口號誌，闖紅燈險遭左側駛來水泥預拌車撞輾，幸水泥車司機緊急煞停，從死神手中撿回一命，石男繼續往前遭另輛汽車撞飛，雙腳擦傷未就醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

水泥預拌車司機說，當時一名男子騎機車穿越路口，疑未注意交通號誌，闖紅燈直行，驚嚇之餘只能用盡全力煞停，守護自己的人生，幸好當時是空車煞得住，雖然闖紅燈是對方的錯，但水泥車只要沒有煞停，機車騎士一定被輾進車底，相當驚險。

警方表示，中埔鄉台18線與富裕路口今早10點多發生車禍，石姓男子騎機車倒地，雙腳輕微擦傷，意識清楚未就醫，汽車駕駛吳男無傷，雙方酒測均為0。呼籲切勿闖紅燈、超速及違規駕駛，遵守交通安全規則，尊重其他用路人安全，避免交通事故憾事發生。

嘉義縣中埔交流道附近路口今早發生車禍，一名男子疑未注意交通號誌，闖紅燈險遭水泥預拌車撞輾。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔交流道附近路口今早發生車禍，一名男子疑未注意交通號誌，闖紅燈險遭水泥預拌車撞輾。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔交流道附近路口今早發生車禍，一名男子疑未注意交通號誌，闖紅燈險遭水泥預拌車撞輾。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔交流道附近路口今早發生車禍，一名男子疑未注意交通號誌，闖紅燈險遭水泥預拌車撞輾。記者黃于凡／翻攝

交通事故 紅燈 車禍

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