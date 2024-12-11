聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚險！嘉義中埔交流道路口車禍 機車男險遭水泥車撞輾
嘉義縣中埔交流道旁路口今早10點多發生驚險車禍，石姓男子騎機車疑未注意路口號誌，闖紅燈險遭左側駛來水泥預拌車撞輾，幸水泥車司機緊急煞停，從死神手中撿回一命，石男繼續往前遭另輛汽車撞飛，雙腳擦傷未就醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
水泥預拌車司機說，當時一名男子騎機車穿越路口，疑未注意交通號誌，闖紅燈直行，驚嚇之餘只能用盡全力煞停，守護自己的人生，幸好當時是空車煞得住，雖然闖紅燈是對方的錯，但水泥車只要沒有煞停，機車騎士一定被輾進車底，相當驚險。
警方表示，中埔鄉台18線與富裕路口今早10點多發生車禍，石姓男子騎機車倒地，雙腳輕微擦傷，意識清楚未就醫，汽車駕駛吳男無傷，雙方酒測均為0。呼籲切勿闖紅燈、超速及違規駕駛，遵守交通安全規則，尊重其他用路人安全，避免交通事故憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言