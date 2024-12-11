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影／台東大貨車自撞分隔島椅墊掉出土製獵槍 警方調查釐清

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台9線台東美和段376.5公里今天上午1輛大貨車不明原因自撞分隔島，車上24歲黃姓司機送醫治療，事後警方叫來拖車進行吊掛時，從駕駛室的椅墊背後，掉出一把土製獵槍，警方立即將槍枝帶回。詳細事故原因及槍枝來源正進一步調查。

警方表示，這起貨車自撞意外發生在上午7點多，黃姓司機駕駛大貨車沿台9線由南往北台東市方向行駛，途經美和段376.5公里處時，不明原因自撞分隔島，因撞擊力道大，瞬間揚起煙塵，車頭毀損，零件散落，造成黃腳部受傷，意識清楚、無生命危險。

經酒測黃姓司機無飲酒情形，不過，警方叫來拖車進行吊掛時，從駕駛室的椅墊背後，掉出一把土製獵槍，警方隨即將獵槍帶回調查。同時呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速，隨時注意車前狀況，遵守交通。

台9線台東美和段376.5公里今天上午1輛大貨車不明原因自撞分隔島，車上24歲黃姓司機送醫治療。圖／民眾提供
台9線台東美和段376.5公里今天上午1輛大貨車不明原因自撞分隔島，車上24歲黃姓司機送醫治療。圖／民眾提供
警方叫來拖車進行吊掛時，從駕駛室的椅墊背後，掉出一把土製獵槍，立即將槍枝帶回調查。圖／民眾提供
警方叫來拖車進行吊掛時，從駕駛室的椅墊背後，掉出一把土製獵槍，立即將槍枝帶回調查。圖／民眾提供

台東 槍枝 自撞

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