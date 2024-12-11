影／高雄轎車穿越輕軌進退兩難 警方表示要開罰
高雄市大順路輕軌沿線，多處路口禁止左轉，僅少數路口可以左轉；昨天出現1輛轎車因來不及左轉，便遇2列車通過路口，卻利用列車會車空檔穿越輕軌，令路人捏一把冷汗，警方今天表示要開罰。
昨天中午，這輛小轎車沿鼓山區龍德路由南往北行駛，在龍德路與大順一路口，趁綠燈要穿越輕軌軌道，不料還未穿越軌道，燈號便換為紅燈，小轎車就停在軌道上，開車的駕駛人見往西行的輕軌列車靠近，趕緊倒車，不久，另列往東行駛的輕軌列車又將抵達路口，小轎車趕緊穿越軌道，讓路人為他捏把冷汗。
警方表示，影片中的小轎車雖未與輕軌列車造成事故，但已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可處900元至1800元罰鍰，警方將依據相關事證開罰。
鼓山警分局呼籲，駕駛人行經路口，務必遵守交通號誌，切勿搶快或闖紅燈，以確保自身及他人行車安全；若遇車輛眾多、綠燈期間可能無法在燈號變更前完全通過路口，應停止於停止線前，避免影響其他車輛通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言