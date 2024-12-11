影／高雄轎車穿越輕軌進退兩難 警方表示要開罰

高雄市大順路輕軌沿線，多處路口禁止左轉，僅少數路口可以左轉；昨天出現1輛轎車因來不及左轉，便遇2列車通過路口，卻利用列車會車空檔穿越輕軌，令路人捏一把冷汗，警方今天表示要開罰。

昨天中午，這輛小轎車沿鼓山區龍德路由南往北行駛，在龍德路與大順一路口，趁綠燈要穿越輕軌軌道，不料還未穿越軌道，燈號便換為紅燈，小轎車就停在軌道上，開車的駕駛人見往西行的輕軌列車靠近，趕緊倒車，不久，另列往東行駛的輕軌列車又將抵達路口，小轎車趕緊穿越軌道，讓路人為他捏把冷汗。

警方表示，影片中的小轎車雖未與輕軌列車造成事故，但已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可處900元至1800元罰鍰，警方將依據相關事證開罰。