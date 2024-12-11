嘉義縣無號誌路口汽機車相撞 7旬老翁疑未戴安全帽喪命

嘉義縣六腳鄉一處無號誌路口昨早9點多發生嚴重車禍，年約70歲陳姓男子騎機車出門，行經蒜新路與南宮路路口，與一輛汽車在路口相撞，陳男遭撞飛意識不清、四肢多處受傷，送醫急救仍在昨晚宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，六腳鄉蒜新路與南宮路路口是無號誌路口，當時陳男騎機車為東西向行駛，與南北向行駛的汽車迎面撞上，雙方疑未減速停讓，汽車駕駛未受傷，但陳男疑似沒戴安全帽被撞倒在地，當場失去意識且多處挫傷，送醫後昨晚宣告不治。