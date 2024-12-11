台中沙鹿向上路段又連環追撞 1駕駛肇逃...已鎖定

台中市沙鹿區向上路段經常發生車禍，昨晚有別以往在長下坡路段出事故，反而是在上坡路段發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸，清水分局警方已即時掌握身分，將通知到場釐清事故原因並開罰。

清水分局指出，這起追撞車禍發生在昨天晚上6時36分，A車駕駛自小客車，沿沙鹿區向上路六段快車道西往東方向行駛，至事故地點先追撞前方B車張女駕駛的自小客車，再與C車林男駕駛自小貨車；而B車更繼續推撞置放於分隔島上已倒塌的路燈桿，現場無人受傷，不過A車駕駛現場下車後逃逸。

警方表示，沙鹿區向上路六段快車道西往東方向，分隔島上已倒塌的路燈桿，經查是上月19日發生於向上路六段事故撞斷後暫置放於分隔島、待相關單位處理中，非本次交通事故造成，現場B車、C車經酒測後無酒駕情事，警方已即時掌握身分，將通知到場釐清事故原因。