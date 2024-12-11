快訊

戒嚴風波首位被捕！南韓前國防部長金龍顯 看守所傳輕生未遂

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中沙鹿向上路段又連環追撞 1駕駛肇逃...已鎖定

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路段經常發生車禍，昨晚有別以往在長下坡路段出事故，反而是在上坡路段發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸，清水分局警方已即時掌握身分，將通知到場釐清事故原因並開罰。

清水分局指出，這起追撞車禍發生在昨天晚上6時36分，A車駕駛自小客車，沿沙鹿區向上路六段快車道西往東方向行駛，至事故地點先追撞前方B車張女駕駛的自小客車，再與C車林男駕駛自小貨車；而B車更繼續推撞置放於分隔島上已倒塌的路燈桿，現場無人受傷，不過A車駕駛現場下車後逃逸。

警方表示，沙鹿區向上路六段快車道西往東方向，分隔島上已倒塌的路燈桿，經查是上月19日發生於向上路六段事故撞斷後暫置放於分隔島、待相關單位處理中，非本次交通事故造成，現場B車、C車經酒測後無酒駕情事，警方已即時掌握身分，將通知到場釐清事故原因。

警方並強調，肇事的A車駕駛，警方將傳喚到案後另對現場逃逸部分，已違返道路交通處罰條例62條第1項後段規定「肇事，無人受傷或死亡未依規定處置 逃逸者，處新台幣1000元以上至3000元以下罰款及吊扣1至3個月駕駛執照」，警方絕對將予以開罰，並呼籲駕駛，行車務必隨時保持車距及注意車前狀況，事故發生後亦應通報警方到場協助處理。

台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供
台中市沙鹿區向上路段昨晚發生3車追撞到分隔島，現場幸無人受傷，但A車駕駛肇事後下車逃逸。圖／清水分局提供

交通事故 車道

延伸閱讀

五股成泰路聯結車追撞6車 往關渡橋方向交通中斷

沙鹿夫妻雙載碰撞砂石車1死 肇事駕駛未及時停車查看

影／行車記錄撞擊瞬間曝光 陳梅慧車禍前27分郝廣民先追撞

陳梅慧國道車禍遭高速追撞亡 肇事徐男疑恍神釀禍

相關新聞

白色TOYOTA雪隧惡意逼車 國道警告發...恐吃2萬4千罰單

1輛白色TOYOTA汽車8日行經國道5號雪山隧道，緊貼前方車輛且多次閃遠光燈、按喇叭，遭人PO上網。國道警察第九大隊今天...

高雄男為討2萬債放鞭炮嚇人 私人神壇竄火...1無辜男成焦屍

高雄吳姓男子和陳姓女子有2萬元債務糾紛，為了追債，跑到陳女家中放鞭炮示威，結果害陳女家中起火，陳女家人被救出送醫，但火警...

影／又來了！賓士休旅車卡行人庇護島...台中北區今年以來13起

台中市建設局為了行人路權，陸續在台中市各重要路口，設置行人庇護島的設施，北區進化北路（崇德路至中清路段）有4個路口，不過...

驚險！嘉義中埔交流道路口車禍 機車男險遭水泥車撞輾

嘉義縣中埔交流道旁路口今早10點多發生驚險車禍，石姓男子騎機車疑未注意路口號誌，闖紅燈險遭左側駛來水泥預拌車撞輾，幸水泥...

影／台東大貨車自撞分隔島椅墊掉出土製獵槍 警方調查釐清

台9線台東美和段376.5公里今天上午1輛大貨車不明原因自撞分隔島，車上24歲黃姓司機送醫治療，事後警方叫來拖車進行吊掛...

影／高雄轎車穿越輕軌進退兩難 警方表示要開罰

高雄市大順路輕軌沿線，多處路口禁止左轉，僅少數路口可以左轉；昨天出現1輛轎車因來不及左轉，便遇2列車通過路口，卻利用列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。