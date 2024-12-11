拿觀光簽入境...外籍車手成詐團新生力軍 彰化縣3個月已查獲8名

彰化縣警察局打詐，到今年11月為止，共查獲約1000個車手，而且不乏外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，警方指出，他們是以觀光簽證入境，常只停留5到7天，得手後即離境，查緝困難，而且已成為犯案趨勢，有待加強邊境管制，積極防堵。

彰化警方表示，警方是在受理被害人遭詐騙案後，與被害人合作，誘使車手再次前來面交領取現款時，員警預先埋伏，隨即將車手查獲，發現車手是外籍人士，經進一步了解，發現近3個月來，彰化縣已查獲8名外籍車手，分別4名越南人、3名馬來西亞人及1名澳門人，而6到8月查獲3人，顯然外籍車手有越來越多的趨勢。

縣警局刑警大隊副大隊長張安進說，這8名外籍車手都是以觀光名義入境，背後有詐騙集團操控，入境後，護照即被扣住以利控制，且常以語言障礙及物流員做為掩護，被害人不察，往往掉入陷阱，當被害人面交現款時，詐騙集團都派有監控手在附近監控，防止車手中飽私囊。

張安進說，詐騙集團以重酬召募車手來台，以查獲澳門籍車手為例，來台機票、住宿都免費招待，還有1萬元 澳幣做為報酬，並依車手領到金額抽取1%/的佣金，如果100萬元，就拿到1萬元，此一手法造成外籍車手趨之若鶩。