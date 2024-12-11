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白色TOYOTA雪隧惡意逼車 國道警告發...恐吃2萬4千罰單

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

1輛白色TOYOTA汽車8日行經國道5號雪山隧道，緊貼前方車輛且多次閃遠光燈、按喇叭，遭人PO上網。國道警察第九大隊今天表示，該車違反道路交通管理罰條例「任意以不當方式迫使其他車讓道」，開出1張2萬4000元的罰單

網友8日晚間在臉書社團「宜蘭知識+」PO文，「雪山隧道往宜蘭方向出現逼車狂魔，大家小心，瘋狂閃遠光燈，車距幾乎碰屁股，狂按喇叭，我們車速大約80到90公里每小時，前方有車無法再加快，從進雪隧逼到出雪隧，實在很危險大家注意」。

警方表示，當晚就接到新北110轉報逼車案，不過當時逼車車輛已駛出雪隧、超車離開，警方當下並未派出巡邏車；據調查，該車是租賃車，沿雪隧向南行駛，行經雪隧時間約是當晚7時許。

警方隔日上午主動聯繫PO文者，請對方提供行車記錄器影像，也調閱隧道內部科技執法採證紀錄、坪林行控中心CCTV影像，確認該車確實有逼車、緊迫前車等不當駕駛，違反道交管理條例43條第1項第3款，可處6000元到3萬6000元罰鍰，記違規點數、接受道路安全講習。

警方今天指出，已對該車輛開出1張2萬4000元罰鍰的罰單；建議用路人若遇到類似惡意逼車，可以利用高速公路局1968專線或03-9889688向國九隊報案，減少轉報時間，警方可以立即派巡邏車攔查、舉發。

白色TOYOTA本月8日在雪山隧道中惡意逼車。圖／國九隊提供
白色TOYOTA本月8日在雪山隧道中惡意逼車。圖／國九隊提供
警方依違反道路交通管理處罰條例，開出1張2萬4000元的罰單。圖／國九隊提供
警方依違反道路交通管理處罰條例，開出1張2萬4000元的罰單。圖／國九隊提供

罰單 逼車 雪隧

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