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高雄男為討2萬債放鞭炮嚇人 私人神壇竄火...1無辜男成焦屍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子和陳姓女子有2萬元債務糾紛，為了追債，跑到陳女家中放鞭炮示威，結果害陳女家中起火，陳女家人被救出送醫，但火警仍造成屋內1男子被燒成焦屍。雄檢今天偵結，依殺人罪嫌起訴吳男，全案將依國民法官法審理。

今年8月10日深夜，高雄市林園區王公路某私人神壇竄火舌，警消獲報到場時發現房屋已陷入一片火海，冒險入屋後，從2樓和3樓處救出受困的60歲李姓女屋主及其30歲兒子、20歲姪子，3人都吸入性嗆傷，送醫治療。

火勢撲滅後，警消逐層搜索，在3樓房間發現屋主姪女的李姓男友被燒成焦屍，欠債的陳女因不在家逃過一劫。

經警方調閱監視器，發現1輛小客車前往案發地點，吳姓男子有點火放鞭炮動作，並根據陳女說法，得知她與吳男曾借了2萬元未還，推論是因此惹來吳男不快。

警方以車追人，案發6小時後在屏東縣東港鎮逮到吳姓男子，吳落網後坦承犯行，但辯稱只是想嚇人，沒想過要殺人。

不過，檢方認為，私壇存放大量金紙等祭祀用具，吳男放鞭炮行為具有不確定殺人故意，偵結後依殺人罪將他起訴。

吳姓男子疑因追討兩萬元債務不成，到高雄市林園區一處私人神壇點燃鞭炮，引發大火釀一死，今吳男被依殺人罪起訴。記者張議晨／翻攝
吳姓男子疑因追討兩萬元債務不成，到高雄市林園區一處私人神壇點燃鞭炮，引發大火釀一死，今吳男被依殺人罪起訴。記者張議晨／翻攝

屏東縣 殺人

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