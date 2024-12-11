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影／又來了！賓士休旅車卡行人庇護島...台中北區今年以來13起

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市建設局為了行人路權，陸續在台中市各重要路口，設置行人庇護島的設施，北區進化北路（崇德路至中清路段）有4個路口，不過設置庇護島後，疑因標示、動線規畫，已陸續造成13起車禍，昨天有一輛賓士休旅車行經該處，又卡在庇護島上動彈不得，警方已聯絡建設局邀集里長會勘，研議改善措施。

一輛賓士休旅車在昨天晚間6時許，行經北區進化北路、學士路左轉時，撞上行人庇護島，動彈不得，有網友目擊狀況拍攝後，上傳網路社群「社會事新聞影音」，引起討論。

第二警分局表示，建設局陸續在轄內的進化北路（崇德路至中清路段）的4處路口，有設置行人庇護島的設施，包含昨天賓士休旅車的自撞事故，從今年10月啟用以來，已發生13起事故，其中10月有1起、11月9起、12月有3起。

二分局指出，分析該類車禍發生原因，研判是駕駛人左前方的車輛A柱，造成遮蔽面積很大，此路段上面的行人庇護島的警示裝置，都是在吸引進化北路上面的駕駛人注意，對於與進化北路垂直的道路上的駕駛人，標示不明顯，導致駕駛人未能獲得足夠警示。

二分局說，市府建設局已在今年12月5日邀集當地里長（賴福、賴厝、賴村里）及相關單位會勘，研議改進措施。

二分局建議，針對近期因新設交通工程設施造成車禍頻傳的情況，提醒駕駛行經路口時應減速並多留意交通標誌、標線，避免誤判路況，確保自身與行人安全。

台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段有行人庇護島設計，昨晚又傳賓士休旅車撞上庇護島，今年10月以來已13起。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 行人 車禍

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