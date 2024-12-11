苗栗男子酒駕撞上同向行人 外籍女看護傷重不治

42歲徐姓男子駕車行經苗栗市苗29線大坪頂路段，不慎撞上同向步行的外籍女看護，女子頭部重創送醫不治，警方今天表示，徐男酒測值達0.49mg/L，依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，這起事故發生在昨晚7時許，初步調查，徐男駕駛自小客車由苗29線北往南行駛，行經大坪頂公墓旁路段，疑因天色昏暗未注意同向行走行人而發生碰撞，行人頭部重創，經救護車送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

警方指出，由於死者身上沒有證件，只有1支手機，第一時間無法確定身分，直到人力仲介業者打電話至手機，員警接聽才確定死者為45歲的印尼籍女看護，來到台灣已經5年；雇主指出，昨天傍晚5時許，看護就不知去向，一直找不到人才請仲介幫忙尋找，不料，竟在距離住家約300公尺處，發生車禍事故。

警方調查，肇事的徐男家中經營香燭金紙用品店，晚間與友人聚餐飲酒，駕駛賓士車返家途中肇事，事後經酒測值達0.49mg/L超標，依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康