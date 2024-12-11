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影／台南轎車路口轉彎 一猶豫竟騎上分隔島

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東門路二段、崇學路口，昨天下午5點多發生一輛轎車往左回轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。男駕駛沒有酒駕，車子受損。警方今天說，市警一分局將和交通局實施會勘，並請科技執法增設禁止迴轉項目，加強執法。

這起交通事故發生於本月10日下午5點多，灰色轎車自東區東門路二段東往西方向行駛往左回轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，劉姓男駕駛（53歲）經檢測並無酒駕情形，現場無人員受傷，有關詳細肇事原因，由市警一分局交通分隊接續調查中。

附近民眾說，這個路口沒有禁止迴轉，本月以來已經生4起轎車開上分隔島。市警一分局將函文台南市政府交通局實施會勘，並請科技執法增設禁止迴轉項目，加強執法。

警方呼籲，駕駛人行經路口，應減速慢行，並多留意交通設施，避免因誤判路況，而衍生交通事故。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市東門路二段昨天下午5點多發生一輛轎車往左迴轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。圖／民眾提供
台南市東門路二段昨天下午5點多發生一輛轎車往左迴轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。圖／民眾提供
台南市東門路二段昨天下午5點多發生一輛轎車往左迴轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。圖／民眾提供
台南市東門路二段昨天下午5點多發生一輛轎車往左迴轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。圖／民眾提供

交通事故 自撞 酒駕

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