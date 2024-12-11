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影／台84砂石車失控撞護欄 柴油滲漏翻覆起火...駕駛急逃出

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台84台南官田系統交流道匝道今上午傳出砂石車失控擦撞路旁護欄翻覆起火，駕駛幸運及時逃出幸僅輕微擦傷，詳細肇事原因，警方釐清中。

事故地點在台84線26.7公里官田系統交流道西向車道，據指出，砂石車駕駛45歲郭男，駛至該路段匝道時，不明原因擦撞到路旁護欄車子失控翻覆，現場發出巨大聲響，車頭凹陷零件四散，部分柴油滲漏，隨即起火燃燒，過程中郭男自行脫困，手腳等處有輕微擦傷。

台南市消防局上午9點9分獲報，緊急調派官田、善化、大內、山上等消防分隊5車10人趕往，9點35分抵達出水灌救，9點40分控制火勢，9點43分撲滅，輕傷的郭男拒絕送醫，消防隊員緊急初步包紮。詳細事故原因，警方深入調查中。

台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，消防隊員射水灌救。
台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，消防隊員射水灌救。
台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，現場一片狼籍。
台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，現場一片狼籍。
台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，消防隊員射水灌救撲滅。
台84台南官田系統交流道傳出砂石車自撞翻覆起火，消防隊員射水灌救撲滅。

台南 失控

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