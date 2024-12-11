影／台84砂石車失控撞護欄 柴油滲漏翻覆起火...駕駛急逃出

台84台南官田系統交流道匝道今上午傳出砂石車失控擦撞路旁護欄翻覆起火，駕駛幸運及時逃出幸僅輕微擦傷，詳細肇事原因，警方釐清中。

事故地點在台84線26.7公里官田系統交流道西向車道，據指出，砂石車駕駛45歲郭男，駛至該路段匝道時，不明原因擦撞到路旁護欄車子失控翻覆，現場發出巨大聲響，車頭凹陷零件四散，部分柴油滲漏，隨即起火燃燒，過程中郭男自行脫困，手腳等處有輕微擦傷。