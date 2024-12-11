高雄大樓掛滿按摩院招牌 照片上網1天近2萬人朝聖「在地都懂」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出1張大樓外觀懸掛9個方形招牌的照片，強調「高雄在地的都懂」，有網友揭密這裡是「男性醫療院所」，1天就吸引超過1萬7000人按讚。轄區警方表示，這棟大樓原有7間列管的按摩店，警方嚴加取締後，目前只剩5間，掛在大樓外的招牌，「有些是已歇業但沒拆除」。

警方表示，這間位於七賢路電信公司附近的大樓，從10多年前開始陸續有按摩店進駐，由於業者提供半套或全套的色情交易，吸引尋芳客前來光顧，有人消費後還會在網路論壇分享心得，甚至將這間大樓暱稱為「電信大樓」。

有網友「你不懂是好事，懂的秒懂，雖然我是香港人」，也有網友留言「聽說以前很常遇到兼職的櫃姐跟學生，現在應該都是越南跟大陸的居多」。也有熟門熟路的網友分享經驗，表示都坐在附近的超商等候，看到開始「放狼煙（指燒金紙）」就知道可以上去了。

警方表示，這棟大樓的按摩店每次的性交易價格從2800元至4000元不等，價格高昂的通常都是年輕貌美、身材姣好的紅牌小姐，即使價格貴，生意反而比其他小姐還好。