快訊

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

高雄大樓掛滿按摩院招牌 照片上網1天近2萬人朝聖「在地都懂」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出1張大樓外觀懸掛9個方形招牌的照片，強調「高雄在地的都懂」，有網友揭密這裡是「男性醫療院所」，1天就吸引超過1萬7000人按讚。轄區警方表示，這棟大樓原有7間列管的按摩店，警方嚴加取締後，目前只剩5間，掛在大樓外的招牌，「有些是已歇業但沒拆除」。

警方表示，這間位於七賢路電信公司附近的大樓，從10多年前開始陸續有按摩店進駐，由於業者提供半套或全套的色情交易，吸引尋芳客前來光顧，有人消費後還會在網路論壇分享心得，甚至將這間大樓暱稱為「電信大樓」。

有網友「你不懂是好事，懂的秒懂，雖然我是香港人」，也有網友留言「聽說以前很常遇到兼職的櫃姐跟學生，現在應該都是越南跟大陸的居多」。也有熟門熟路的網友分享經驗，表示都坐在附近的超商等候，看到開始「放狼煙（指燒金紙）」就知道可以上去了。

警方表示，這棟大樓的按摩店每次的性交易價格從2800元至4000元不等，價格高昂的通常都是年輕貌美、身材姣好的紅牌小姐，即使價格貴，生意反而比其他小姐還好。

警方說，民國90年代時，這棟大樓的按摩店，的確有從中國大陸台來淘金的女子，但近年來取締時抓到的，幾乎都是越南籍的女子，只有少數是台灣籍小姐。今年大樓原有7間被列管的色情按摩店，經過取締後，有2間已歇業。

網友上傳七賢路某大樓的外觀照片，引發網友熱議，1天就吸引超過1萬7000人按讚。圖／翻攝自路上觀察學院
網友上傳七賢路某大樓的外觀照片，引發網友熱議，1天就吸引超過1萬7000人按讚。圖／翻攝自路上觀察學院

按摩 越南

延伸閱讀

大樓管理費就用「免費APP」一鍵收！管委會總幹事：「收款快速、對帳精準，輕鬆多了！」

高雄工人清洗熱水器疑觸電身亡 市府勒令停工開罰

高雄巨蛋出道成團 男團SCOOL 首登超大型跨年舞台

北市禮儀大樓評估不蓋在黎元停車場 在地里長曝心聲

相關新聞

影／台南轎車路口轉彎 一猶豫竟騎上分隔島

台南市東門路二段、崇學路口，昨天下午5點多發生一輛轎車往左回轉時，疑因未掌握轉彎距離，自撞中央分隔島，車子卡在分隔島上。...

影／台84砂石車失控撞護欄 柴油滲漏翻覆起火...駕駛急逃出

台84台南官田系統交流道匝道今上午傳出砂石車失控擦撞路旁護欄翻覆起火，駕駛幸運及時逃出幸僅輕微擦傷，詳細肇事原因，警方釐...

高雄大樓掛滿按摩院招牌 照片上網1天近2萬人朝聖「在地都懂」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出1張大樓外觀懸掛9個方形招牌的照片，強調「高雄在地的都懂」，有網友揭密這裡是「男性醫...

影／澎湖垃圾場大火搶救45小時 動員32車、164人次今終撲滅

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日上午10時許，發生廢棄物火警，由於東北季風強勁，助長火勢持續悶燒，空污也引發民怨四起...

白色TOYOTA雪隧惡意逼車 國道警告發...恐吃2萬4千罰單

1輛白色TOYOTA汽車8日行經國道5號雪山隧道，緊貼前方車輛且多次閃遠光燈、按喇叭，遭人PO上網。國道警察第九大隊今天...

高雄男為討2萬債放鞭炮嚇人 私人神壇竄火...1無辜男成焦屍

高雄吳姓男子和陳姓女子有2萬元債務糾紛，為了追債，跑到陳女家中放鞭炮示威，結果害陳女家中起火，陳女家人被救出送醫，但火警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。