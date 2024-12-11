竹縣警尋人任務致電40餘通 子女分離20年...獨老放下掛念離世

新竹縣尖石鄉詹姓老翁因年邁身體狀況不佳，想與其許久未見之子女見面，向橫山分局尖石分駐所報案，警方接獲尋人任務，撥打電話40餘通，從新竹縣循線找到台北市警局，才發現子女皆已定居國外，警方盡量聯繫其在台家屬前來探視，幾日後詹男病情不樂觀，放下心中掛念，於醫院安詳離世。

新竹縣政府警察局橫山分局指出，日前接獲尖石鄉義興村余姓前村長來電，稱其友人詹姓老翁因年邁身體狀況不佳，想與其許久未見之子女見面，於是協助其至橫山分局尖石分駐所報案。

詹男於20年前至余姓前村長經營的民宿幫忙，就此於尖石鄉落腳，寄居於民宿中，並自此與其親屬失去聯繫長達20年，橫山分局警員王柏惟接獲報案後，立即透過各種管道積極協尋，撥打電話40餘通，從新竹縣循線找到台北市，終於透過台北市政府警察局信義分局的協助，聯繫上詹男親屬，發現其子女皆已定居國外，故只能先經由電話告知其子女詹男現況。

詹男於報案隔日，因健康狀況不佳，住進新竹台大分院生醫醫院竹東院區，且情況不甚樂觀，橫山分局員警又透過各種資源，盡量聯繫其在台家屬前來探視，詹男似乎也已放下心中掛念，一日之後於醫院安詳離世。