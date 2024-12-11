影／澎湖垃圾場大火搶救45小時 動員32車、164人次今終撲滅
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日上午10時許，發生廢棄物火警，由於東北季風強勁，助長火勢持續悶燒，空污也引發民怨四起，原本10日要前往韓國考察低碳措施的澎湖縣環保局長楊書舜也取消出國返澎，歷經45小時搶救，終於在今天上午7時許將火勢撲滅。
澎湖消防局表示，湖西鄉紅羅垃圾掩埋場9日上午10時許發生火災，火勢在東北季風助長下，快速延燒約1萬平方公尺，現場還有大量燃料棒、太空包等易燃物質持續悶燒。廢棄物燃燒的臭味引起民眾怨聲連連。
紅羅垃圾掩埋場是澎湖垃圾轉運站，9日上午起火後，馬公、湖西已暫停垃圾清運，馬公市公所10日白天北辰市場及回收作業暫停，大火導致垃圾場分類回收設備、湖西鄉公所垃圾清運車輛遭燒毀，短時間無法恢復正常運作，都成為未來善後的難題，原定出國考察的環保局長楊書舜，緊急趕回澎湖坐鎮。
澎湖消防局表示，火災發生後共動員動員各式救災車輛32車次、人員164人次，配合挖掘機開挖射水，以利有效撲滅底層垃圾產生的悶燒，歷經約45小時搶救，終於在今天上午7時許，將廢棄物火勢完全撲滅，救災人車於8時收隊。
澎湖消防局說，有關車輛、機具等財物損失及火災發生原因，將由消防局火災調查科派員調查。後期仍有可能發生零星的復燃狀況，將由澎湖消防局湖西分隊配合環保局及湖西鄉公所處理。
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