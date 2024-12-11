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疑恍神...台中6機車連環撞 有人骨折、摔斷牙共6人送醫
台中市南屯區向上路橋今上午7點多發生6輛機車連環撞事故，警方初步調查第1輛機車疑恍神自撞後，釀後車反應不及才追撞，一共造成6人送醫，有女騎士骨折、摔斷牙齒傷勢較嚴重，所幸均無生命危險，詳細車禍原因、肇責釐清中。
台中市消防局今上午7點55分獲報，南屯區向上路三段路橋有車禍，到場確認有6輛機車連環撞，前後將6名駕駛、乘客分別送林新、中山醫院，其中有1名18歲女子右肩骨折、1名20歲女子牙齒斷裂傷勢較嚴重，其餘人多處擦挫傷，均意識清楚無生命危險。
台中第四分局發現，當時其在最前面的第一輛機車疑似恍神，自行擦撞後第二輛機車未保持安全距離撞上，才釀後方一連串車禍。
警方初步調查，第一輛機車駕駛疑騎車分心、心不在焉，但6輛機車駕駛經呼氣酒測值均為0，由於多人均送醫治療中，警方將調閱周邊監視器、行車記錄器等，蒐集相關事證後研判確切車禍原因、肇事責任。
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