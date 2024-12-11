台南男持空氣槍架設靶紙射擊挨罰 瞎扯地點空曠且晚上無人經過
台南張姓男子10月22日1時至3時許，攜帶空氣槍1支及鋼珠彈22顆，在安南區安信一街與草湖寮大道口自行架設靶紙射擊而被查獲，他辯稱，地點空曠且晚上無人會經過，加上離住戶又較遠，才會在該地射擊，台南簡易庭認他無正當理由鳴槍，處罰鍰3000元。
警方調查，所查扣空氣槍的射擊動能雖為彈簧，無額外使用瓦斯鋼瓶等附加動力，非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制的槍砲，惟外觀兼具槍管、扳機、握柄等槍枝基本構造，非專業人士很難立刻清楚辨識，客觀上極易使一般公眾誤認為真槍而心生恐懼
且張在該地點使用空氣槍，已令一般人感覺生命及身體法益受威脅，張攜帶空氣槍已有危害公共秩序、破壞社會安寧之虞。
他辯稱，僅因該地點空曠且晚上無人會經過，加上離住戶又較遠，便在該地點進行空氣槍射擊。
法官認無任何攜帶空氣槍或鳴槍適法、適切及合理事由，屬無正當理由攜帶空氣槍及鳴槍無疑，已違反社會秩序維護法，認張無正當理由鳴槍處罰鍰3000元。
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