澎湖大火休假消防隊員突被召回 高中兒熬煮拉麵等12小時見不到人

澎湖縣本月9日發生的垃大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，在限動上貼「哭哭」圖案，郭東泰打火勤務後也在臉書貼「哭哭」圖案，寫著「我的拉麵吃不到了」，許多朋友都在臉書心疼這對父子說「辛苦了」。

澎湖縣消防局消防隊員郭東泰的兒子目前是高二學生，父子要找到同天休假不容易，二人相約9日休假日一起共度，兒子喜歡烹飪美食，當天早上他陪兒子上市場，兒子打算煮功夫拉麵讓家人和父親品嘗。

當天澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，延燒超過20小時，澎湖消防局召回所有人員搶救，包括休假消防隊員，郭東泰也被召回，他和消防隊員們在火場奮鬥很久，短暫休息時，他從手機訊息看到兒子貼圖，寫著「8小時了，爸爸還沒回家」。

郭東泰不捨說，當他看到此訊息時已經在火場12小時了，他這天應該是放假陪小孩，結果被一場大火召回加入救災，兒子早上7點多去市場買大骨，打算利用他今天不用上學，父親也放假時要煮給父親吃，「結果這碗用心做的麵，他老爸終究還是吃不到」。