快訊

憲法法庭「實質廢死」後改判首例！縱火燒死8至親 逆子死刑變無期

破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入

台灣面對川普 2.0 的焦慮？台經濟安全何去何從

澎湖大火休假消防隊員突被召回 高中兒熬煮拉麵等12小時見不到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

澎湖縣本月9日發生的垃大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，在限動上貼「哭哭」圖案，郭東泰打火勤務後也在臉書貼「哭哭」圖案，寫著「我的拉麵吃不到了」，許多朋友都在臉書心疼這對父子說「辛苦了」。

澎湖縣消防局消防隊員郭東泰的兒子目前是高二學生，父子要找到同天休假不容易，二人相約9日休假日一起共度，兒子喜歡烹飪美食，當天早上他陪兒子上市場，兒子打算煮功夫拉麵讓家人和父親品嘗。

當天澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，延燒超過20小時，澎湖消防局召回所有人員搶救，包括休假消防隊員，郭東泰也被召回，他和消防隊員們在火場奮鬥很久，短暫休息時，他從手機訊息看到兒子貼圖，寫著「8小時了，爸爸還沒回家」。

郭東泰不捨說，當他看到此訊息時已經在火場12小時了，他這天應該是放假陪小孩，結果被一場大火召回加入救災，兒子早上7點多去市場買大骨，打算利用他今天不用上學，父親也放假時要煮給父親吃，「結果這碗用心做的麵，他老爸終究還是吃不到」。

郭東泰也自我安慰說，這天雖然累，現場也帶著學弟讓他們學到不少東西，他也完成了個人在澎湖的第一次循環式送（供）水，趁機教了學弟妹什麼是循環式供水，好處是可以保持現場水源不中斷而且有效率的方式之一。

澎湖垃圾場大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，在限動上貼「哭哭」圖案。圖／取自消防隊員郭東泰臉書
澎湖垃圾場大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，在限動上貼「哭哭」圖案。圖／取自消防隊員郭東泰臉書
澎湖垃圾場大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，郭東泰和隊員們在火場滅火中。圖／取自消防隊員郭東泰臉書
澎湖垃圾場大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，郭東泰和隊員們在火場滅火中。圖／取自消防隊員郭東泰臉書

消防隊 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖紅羅垃圾場火勢控制 高雄垃圾車11日抵達支援

中職／棒球熱潮到澎湖 彭政閔現身勉勵基層球員

史努比粉絲好嗨！ 2025澎湖國際海上花火節 攜手合作「史努比75週年」精彩可期

賀奪冠！拉麵、小籠包、手搖飲「7個品牌」通通買1送1

相關新聞

屏東明揚大火被害補償金出爐 8人共1440萬元單案最高

去年9月屏東明揚國際科技工廠發生爆炸，造成包括4名消防員共10人死亡。事後屏東地檢署依據犯罪被害人權益保障法，至今已陸續...

影／台南3樓民宅竄出濃煙 一家3人躲房間就地避難獲救

台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，屋內黃家3人躲在2樓房間內就地避難待救。消防人員獲報後架梯進...

台南男持空氣槍架設靶紙射擊挨罰 瞎扯地點空曠且晚上無人經過

台南張姓男子10月22日1時至3時許，攜帶空氣槍1支及鋼珠彈22顆，在安南區安信一街與草湖寮大道口自行架設靶紙射擊而被查...

澎湖大火休假消防隊員突被召回 高中兒熬煮拉麵等12小時見不到人

澎湖縣本月9日發生的垃大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不...

網路交友要共築愛巢 七旬男陷入網戀陷阱險被騙60萬

台南市72歲徐姓老先生上網認識女網友，她說購買新房要共築愛的小窩，但是缺裝潢費需要60萬元。徐昨天下午3點多跑到民生路某...

高雄某Pub鄰桌酒客衝突 5人掛彩2送醫

高雄市三民區某Pub今天凌晨發生酒客衝突，5名男子打成一團全掛彩，其中2名男子送醫，已無大礙。警方了解，因鄰桌酒後失態引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。