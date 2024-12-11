澎湖大火休假消防隊員突被召回 高中兒熬煮拉麵等12小時見不到人
澎湖縣本月9日發生的垃大火延燒久，消防隊員郭東泰休假被召回搶救，他高中兒子原本上市場買食材，回家已熬煮5小時的拉麵，等不到父親回家吃，在限動上貼「哭哭」圖案，郭東泰打火勤務後也在臉書貼「哭哭」圖案，寫著「我的拉麵吃不到了」，許多朋友都在臉書心疼這對父子說「辛苦了」。
澎湖縣消防局消防隊員郭東泰的兒子目前是高二學生，父子要找到同天休假不容易，二人相約9日休假日一起共度，兒子喜歡烹飪美食，當天早上他陪兒子上市場，兒子打算煮功夫拉麵讓家人和父親品嘗。
當天澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，延燒超過20小時，澎湖消防局召回所有人員搶救，包括休假消防隊員，郭東泰也被召回，他和消防隊員們在火場奮鬥很久，短暫休息時，他從手機訊息看到兒子貼圖，寫著「8小時了，爸爸還沒回家」。
郭東泰不捨說，當他看到此訊息時已經在火場12小時了，他這天應該是放假陪小孩，結果被一場大火召回加入救災，兒子早上7點多去市場買大骨，打算利用他今天不用上學，父親也放假時要煮給父親吃，「結果這碗用心做的麵，他老爸終究還是吃不到」。
郭東泰也自我安慰說，這天雖然累，現場也帶著學弟讓他們學到不少東西，他也完成了個人在澎湖的第一次循環式送（供）水，趁機教了學弟妹什麼是循環式供水，好處是可以保持現場水源不中斷而且有效率的方式之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言