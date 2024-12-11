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網路交友要共築愛巢 七旬男陷入網戀陷阱險被騙60萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市72歲徐姓老先生上網認識女網友，她說購買新房要共築愛的小窩，但是缺裝潢費需要60萬元。徐昨天下午3點多跑到民生路某銀行要匯款到不明帳戶，行員察覺有異，通報員警苦口婆心勸說，及時揭穿網路愛情交友詐騙謊言，保住他的老本。

台南市警二分局民權派出所副所長江昀龍、警員盧永耀，昨天下午3點多接到銀行行員通報趕到現場，72歲徐姓老先生告訴警察，他在3個月前透過網路交友軟體認識一名女網友，兩人藉由網路聊天、熱戀。

自稱在國外工作的女網友，每天對他噓寒問暖、聊天談心，雙方決定要共度下半輩子，因為女網友說她在海外有購買一棟屬於兩人愛的小窩，但是短缺裝潢費需要60萬元才能交屋，還說不久後自己就會來台與他碰面，屆時再還錢給他。

徐信以為真，跑到民生路銀行欲匯款到女網友指定的不明帳戶。員警詢問來龍去脈、查看手機對話紀錄後，研判他落入了愛情交友詐騙。經員警苦心勸說，還拿出過往案例說明，徐最終才大夢初醒，打消匯款念頭，保住了辛苦的積蓄。

二分局長劉怡宗說，詐騙集團常以交友軟體，看準極度渴望愛情的男女，利用網路盜圖，編織美麗動人的愛情故事，最後如出一轍，都是要求匯款來騙取錢財，民眾如遇疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線諮詢或110請求協助。

台南市警二分局民權派出所警員盧永耀（左）苦心勸說後，徐姓老先生（右）打消匯款念頭，保住60萬元老本。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員盧永耀（左）苦心勸說後，徐姓老先生（右）打消匯款念頭，保住60萬元老本。記者黃宣翰／翻攝

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