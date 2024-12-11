高雄某Pub鄰桌酒客衝突 5人掛彩2送醫
高雄市三民區某Pub今天凌晨發生酒客衝突，5名男子打成一團全掛彩，其中2名男子送醫，已無大礙。警方了解，因鄰桌酒後失態引發衝突。
據了解，今天凌晨2時30分許，高雄市警三民二分局據報，三民區天祥二路某Pub發生糾紛，鼎金派出所員警趕赴Pub，發現邱姓（41歲）、李姓（29歲）2男子受傷，立即找救護車將2人送醫，2人身體多處擦挫傷，治療暫無大礙。
警方趕到Pub，得知3名男子與邱、李2人起衝突，3人在警方趕到時已步行離去。員警追出，在天祥二路與民族一路口，攔下張姓（53歲）、王姓（46歲）、許姓（58歲）3男子，追查事發原因。
張姓等3名男子稱，他們原本在店內喝酒，與對方坐在隔壁桌，但對方一直亂他們，雙方起口角才發生衝突，他們也同樣受傷。警方對雙方共5人依妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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