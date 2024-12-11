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影／台南3樓民宅竄出濃煙 一家3人躲房間就地避難獲救

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，屋內黃家3人躲在2樓房間內就地避難待救。消防人員獲報後架梯進入2樓，並從1樓破門滅火，最後以逃生面罩供氧給3人救下樓，其中黃家母子2人因吸入濃煙身體不適送醫治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨4點48分接獲報案，台南市東區樹林街一段發生住宅火警，受困3人在二樓房間，中心人員線上指引民眾關上房門就地避難，共派遣第七大隊出動15車33人到場滅火，轄區台南市警一分局派出所員警也到場交管，維持救災秩序。

消防人員到場發現起火戶為3樓民宅，1至3樓都有煙，連忙架梯進入2樓，並從1樓破門滅火，還以逃生面罩供氧給3人後救下樓，其中黃母（59歲）及黃子（25歲）因吸入濃煙身體不適送醫治療。

黃子獲救後說，他睡夢中聽到疑似磁磚爆裂聲後驚醒，發現房間外都是煙，連忙打電話報119後就地避難。

消防人員在2樓房間先後接觸黃家3人，先後將黃子、黃母及黃父帶到1樓，其中母子2人因吸入濃煙身體不適送醫治療。消防人員說，火點研判在1樓磨刀機台和水族箱附近，至於財損和起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

黃母因吸入濃煙身體不適送醫。記者黃宣翰／攝影
黃母因吸入濃煙身體不適送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，屋內3人躲在2樓房間內就地避難待救，以逃生面罩供氧給3人後救下樓。記者黃宣翰／攝影
台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，屋內3人躲在2樓房間內就地避難待救，以逃生面罩供氧給3人後救下樓。記者黃宣翰／攝影
台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，消防人員獲報後架梯進入2樓，並從1樓破門滅火。圖／民眾提供
台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，消防人員獲報後架梯進入2樓，並從1樓破門滅火。圖／民眾提供

台南 房間 消防人員

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