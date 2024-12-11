影／台南3樓民宅竄出濃煙 一家3人躲房間就地避難獲救

台南市東區樹林街一段一間3樓磨刀所，今天清晨近5點竄出濃煙，屋內黃家3人躲在2樓房間內就地避難待救。消防人員獲報後架梯進入2樓，並從1樓破門滅火，最後以逃生面罩供氧給3人救下樓，其中黃家母子2人因吸入濃煙身體不適送醫治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨4點48分接獲報案，台南市東區樹林街一段發生住宅火警，受困3人在二樓房間，中心人員線上指引民眾關上房門就地避難，共派遣第七大隊出動15車33人到場滅火，轄區台南市警一分局派出所員警也到場交管，維持救災秩序。

消防人員到場發現起火戶為3樓民宅，1至3樓都有煙，連忙架梯進入2樓，並從1樓破門滅火，還以逃生面罩供氧給3人後救下樓，其中黃母（59歲）及黃子（25歲）因吸入濃煙身體不適送醫治療。

黃子獲救後說，他睡夢中聽到疑似磁磚爆裂聲後驚醒，發現房間外都是煙，連忙打電話報119後就地避難。